To personer ramlet ned og satt fast i sjokoladetank

Torsdag måtte nødetatene rykke ut til en sjokoladefabrikk i Elizabethtown i Pennsylvania etter meldinger om at to ansatte hadde ramlet ned, og satt fast i en tank full av sjokolade.

Ifølge lokale medier var de to dekt i sjokolade opp til midjen.

De uheldige fabrikk-ansatte ble ikke skadet, men hadde ikke sjans til å komme seg opp fra tanken.

Derfor måtte de reddes opp av nødetatene.

En talsperson for fabrikken bekreftet hendelsen overfor The New York Post.

– Vi håndterer situasjonen, og vårt fokus er å støtte nødetatene på stedet, skrev de i en uttalelse til avisen.

Hvor lenge de to personene satt fast i sjokoladetanken er ikke kjent.