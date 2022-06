Svart mann skutt i hodet – politimann siktet for drap

Torsdag har statsadvokaten i Michigan siktet politibetjenten Christopher Shurr for uaktsomt drap.

Det skriver en rekke amerikanske medier som New York Times og NBC News.

– Dødsfallet er verken rettferdiggjort eller kan unnskyldes som selvforsvar, sa Becker, og refererte til et element av annengrads drap.

Hendelsen fant sted 4. april i år. Politibetjent Shurr skal ha stanset bilen til 26 år gamle Lyoya fordi han kjørte med skilter som ikke tilhørte bilen.

Etter å ha løpet etter Lyoya, havnet de to i et basketak på bakken.

Video offentliggjort

Da forsøkte politimannen tilsynelatende å ta ta i bruk en elektrosjokkpistol, som også Lyoya prøvde å få tak i.

I en bodycam-video som senere ble frigjort, kunne man flere ganger høre at politibetjenten ba Lyoya om å slippe elektrosjokkpistolen.

Se den dramatiske videoen øverst i saken.

Kort tid senere ble 26-åringen skutt i hodet. En obduksjonsrapport som ble offentliggjort i mai konkluderer med at Lyoya ble skutt i bakhodet.

Rapporten viste også at Lyoya hadde en promille på 0,29 – nærmere tre ganger høyere enn lovlig verdi, skrev Detroit Free Press.

Undersøkelser

Avgjørelsen om å ta ut tiltale mot politibetjenten kommer etter at statsadvokaten har brukt de siste seks ukene på å gå gjennom rettsmedisinske og toksilogiske rapporter, samt resultatene av en offisiell etterforskning utført av politiet i Michigan, ifølge NBC News.

I tiden etter drapet på den 26 år gamle svarte mannen blusset det nok en gang opp store demonstrasjoner i USA.

George Floyd

Hundrevis tok til gatene i Grand Rapids etter at videoen av drapet ble offentliggjort.

– Dette er ikke bare et problem som påvirker Grand Rapids. Dette er et problem som påvirker hele menneskeheten, fordi Patrick var et menneske, sa familiens advokat Ben Crump i begravelsen til 26-åringen.

Crump var også advokaten til de etterlatte etter George Floyd. Drapet på Floyd var det som virkelig satte søkelyset på politidrap av svarte i USA.

Han døde etter politimannen Derek Chauvin i nesten ti minutter presset kneet sitt mot nakken hans, mens han lå på bakken iført håndjern. Politibetjenten ble senere dømt til en lengre fengselsstraff for drapet.