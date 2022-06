– Hårreisende, sa UP-sjef. Men mannen fikk kjøre videre

UP har intensivert kontrollinnsatsen i sommer. Hovedfokus er fortsatt på fart, rus og uoppmerksomhet, men også andre overtredelser blir oppdaget.

Det siste gjelder han som nylig ble stoppet i Steinkjer, med en Ford Mondeo som var søkklastet med 25-liters olje- og dieselkanner. Det var NRK som først omtalte denne saken, og til dem karakteriserte sjef for Utrykningspolitiet i distrikt Midt, Anders Sjøtrø, tilfellet som hårreisende.

– Det er veldig sjeldent. Jeg kan faktisk ikke komme på, i min tid i alle fall, at vi har vært ute for noe lignende. Det jeg forundrer meg litt over, er at vedkommende som lastet bilen ikke gjorde seg tanker underveis. For du bærer en og en kanne, og vil se at bilen blir mer og mer nedlesset. Så hva han har tenkt her, vet jeg ikke, sier Sjøtrø til NRK.

Til Broom opplyser Anders Sjøtrø at lasten bak i den litt tilårskomne Mondeoen utgjorde 400 liter, i 25-liters kanner.

Kjøreegenskapene forverres

– Han kom nordfra og var på vei sørover, og saken ble oppdaget av laseroperatøren, som la merke til at bilen var tungt lastet og ekstremt lav bak. Den kom nærmest sigende inn til stopp-posten.

– Hva ble reaksjonen her?

– Det var ikke bare enkelt å avgjøre. Siden den aktuelle bilmodellen har en nyttelast på rundt 580 kilo, var ikke overvekt noe tema. Men selv om bilen totalt ikke var for tung, var den grovt feillastet, og uten tvil med betydelig overvekt på bakakselen. Med en slik skjevlasting forverres kjøreegenskapene kraftig, og bremseeffekten kan bli veldig dårlig. Men i og med at han ble stoppet, og ilagt bruksforbud inntil bilen var omlastet, var det høye faremomentet avverget.

Det var ikke vanskelig å se at bilen var tungt lastet. Bakre støtfanger subbet nesten i asfalten. Foto: UP.

Ingen reaksjon

– Ingen anmeldelse?

– Nei, ingen anmeldelse og ingen forelegg. Politiet må ta stilling til de enkelte tilfellene vi kommer over på stedet, og det er ikke alt som er like opplagt der og da. I dette tilfellet rådførte tjenestemannen seg med Statens vegvesen på telefon, og resultatet av dette ble altså at mannen ble pålagt å laste om før han fikk kjøre videre. En varebil kom så og hentet lasten.

– Er det ikke uvanlig at slik risikabel kjøring slipper reaksjoner?

– Det kan du kanskje si, men det er slik at politiet alltid må utvise et visst skjønn. Selv om det finnes hjemmel for anmeldelse, er det ikke dermed gitt at ethvert tilfelle må anmeldes. I dette tilfellet ville det for eksempel lett blitt utfordrende å kunne levere tilfredsstillende dokumentasjon for å underbygge en anmeldelse, sier Anders Sjøtrø til Broom.

Bør bruke hodet

– På sin plass med noen gode råd?

– Feil lasting kan påvirke kjøreegenskapene kraftig. Effekten av en nedlastet og baktung bil, og av en baktung tilhenger som skaper negativ kulevekt, er omtrent like ille. Stabiliteten i bilen rammes hardt – og bremseeffekten kan bli farlig dårlig.

Folk bør bruke hodet, og er man i tvil, bør man spørre noen som kanskje har bedre peiling – for sikkerhets skyld, avslutter Sjøtrø.

