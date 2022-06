Iversen mener verdenscupen neste sesong blir som NM

Uten russerne blir verdenscupen som NM, mener Emil Iversen. Men Johannes Høsflot Klæbo sier at han ikke trenger noen Bolsjunov for å motivere seg til ny sesong.

På grunn av krigen i Ukraina er russiske utøvere nå utestengt fra å delta i FIS-konkurranser.

– Hvis vi kun holder oss til det sportslige, er det jo kjempekjedelig for produktet langrenn at Alexander Bolsjunov og de andre russerne ikke står på startstreken. Det er jo Russland og Norge som har herjet i herrelangrenn de siste årene, så det kan jo bli litt kjedeligere til vinteren.



– Verdenscuprenn blir jo som et NM! Det vi kunne gjort er å invitere Iivo Niskanen og William Poromaa hit til oss, da hadde vi hatt de beste samlet, sier Emil Iversen.

Må likevel være skjerpet

Han håper at Russlands president tar til fornuft så fort som mulig og at krigen i Ukraina tar slutt.

– Det er ingen som vet hvordan det blir fremover, og vi kan jo heller ikke glemme det som har skjedd. Jeg tror at det kan bli lenge til vi ser russere på startstreken, mener Emil Iversen.

Trønderen understreker at - selv uten russere - må de norske løperne være skjerpet foran kommende vinter. Fordi det kun er seks løpere som får gå verdenscup.

– Jeg trenger ingen Bolsjunov for må motivere meg, sier russerens største rival, Johannes Høsflot Klæbo.

Klæbo akter ikke å ta noen hvileskjær fordi mye tyder på at det ikke blir noe av duellen Bolsjunov mot Klæbo.

– Jeg tror at jeg er den som bruker minst tid og energi på hva han driver med. Jeg har selvsagt stor respekt for hva han har gjort i skisporet og han har vært en viktig konkurrent for meg. Men min drivkraft har alltid vært å konkurrere med meg selv. Jeg vil jo også alltid ha de beste på startstreken, men slik situasjonen er nå så må det skje noe før russerne kan komme tilbake, sier Klæbo.

Johannes Høsflot Klæbo og Aleksandr Bolsjunov fra Russland etter en dramatisk innspurt med stavbrekk under langrenn 50 km for menn under VM på ski 2021 i Oberstdorf, Tyskland. Foto: Lise Åserud

– Så da blir det Klæbo mot Klæbo?

– Det kan du gjerne si. Det er jo ikke slik at jeg ikke trigges av å møte Bolsjunov, men det er det å konkurrere som gir meg "kicket", sier Johannes Høsflot Klæbo.