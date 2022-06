Italiensk kvinne i det norske smøreteamet: – En drøm

Valentina Vürich (34) kommer fra Val di Fiemme i Italia og er ansatt i det norske smøreteamet i langrenn.

– For meg er dette en drøm. De norske smørerne er jo verdens beste, nå får jeg sjansen til å jobbe med de. Jeg gleder. Nå gjelder det for meg å vise meg tilliten verdig, sier hun til TV 2.

Valentina er allerede i full gang i sin nye jobb med nye kolleger. Og i den norske smøretrailer er det bare menn.

– Kanskje litt rart for noen, men jeg tenker ikke noe over det at jeg er kvinne og de andre menn.. Jeg er blitt godt mottatt av mine norske kolleger. Jeg ser ikke at det kan være forskjell på kvinner og menn i denne jobben, du må bare ha ekte lidenskap for det du skal gjøre. Og dette er jo noe jeg er vant til, jeg har jo jobbet for andre nasjoner før.

Vi møtte Valentina på Sognefjellet der hun testet og preparerte ski for landslagsløperne. Hun har fått ansvaret for å at Heidi Weng, Julie Myhre og siste års vinner av femmila i Kollen, Martin Løwstrøm Nyenget får best mulig ski til vinteren.

Italienske Valentina Vürich er skismører for det norske langrennslandslaget Her sammen med landslagsløper Julie Myhre t.v.. Foto: Ernst A. Lersveen / TV 2

– Jeg har lært mye av min pappa, nå håper jeg å få brukt min kunnskap her og også lære noe selv, sier hun.

– Hva må til for å bli en god smører?

– Du må ha lidenskap og være villig til å jobbe mye.

Den norske smøresjefen, Stein Olav Snesrud, sier at i tillegg til Valentina er franskmannen Emilien Tasset ansatt i det norske teamet.

Snesrud er glad for å ha fått et kvinnelig tilskudd i teamet.

– Det tror jeg er positivt for miljøet og samtidig flott for oss å få inn folk utenfra som kanskje gjør ting annerledes enn oss. Og i Valetina har vi en kunnskapsrik og hardtarbeidende smører. Derfor er hun ansatt, sier Snesrud.