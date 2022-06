Trusselen om streik råder. Hvis det skjer, er det én ting du kan droppe å gjøre

Torsdag ettermiddag ble det kjent at SAS sine piloter i Norge, Sverige og Danmark har levert plassoppsigelsesbrev.

Det betyr at omtrent 800 piloter i verste fall kan gå ut i streik fra og med 29. juni.

– Dekkes ikke

Dersom det blir streik, kan konsekvensene bli store for mange. Streiken starter potensielt rett før fellesferien, og tusenvis av nordmenn har tenkt seg på utenlandsferie for første gang på kanskje to år.

Men hva har du egentlig krav på dersom du sitter med flybilletter fra SAS, og flyet blir kansellert på grunn av streiken?

Dette er SAS-konflikten Kjernen i konflikten er opprettelsen av to bemanningsselskap. Da pandemien rammet, mistet rundt 560 piloter jobben. Samtidig ble datterselskapene SAS Link og SAS Connect opprettet.

Disse skal overta fly og fylles med nye piloter. SAS-pilotene sier selskapet forsøker å omgå sine forpliktelser til å hente de oppsagte pilotene tilbake igjen. SAS avviser dette, og mener selskapet forholder seg til alle inngåtte avtaler. Pilotene mener strukturen bryter med hele den skandinaviske arbeidsmarkedsmodellen. Forhandlingene mellom SAS Pilot Group – som er en sammenslutning av pilotforeningene i de tre landene – og SAS brøt sammen i slutten av mars. Kilde: NTB

– Forsikringen dekker ikke kanselleringer på grunn av streik, sier kommunikasjonsdirektør i IF Andreas Handeland til TV 2.

– Må gi deg nytt produkt

Det er det imidlertid flere grunner til.

– For det første er det flyselskapet sitt ansvar å levere deg den tjenesten. Kan de ikke det, uavhengig av årsak, er det de som må gi deg et nytt produkt – enten i form av en tilsvarende reise eller pengene tilbake, forklarer Handeland.

DEKKES IKKE: Dersom flyet ditt blir kansellert på grunn av streik, er det ikke noe vits å ringe forsikringsselskapet. Foto: Christine Skarstein Olsen / TV 2

En annen årsak til at forsikringsselskapene ikke dekker en streik, er fordi da hadde de blandet seg inn i en pågående arbeidskonflikt.

– Da hadde vi ødelagt litt av pressmidlet som brukes i en streik, dersom vi skulle gått inn og erstattet og tatt kostnadene for flyselskapet, sier Handeland.

– All håp er til stede

Dersom det blir SAS-streik i sommer, er det altså flyselskapet som er ansvarlige for å erstatte tapene til kundene.

– Først og fremst er dette bare en streik som er varslet fra pilotens side. Det er ikke noe automatikk i at det blir streik, og all håp er til stede om at de blir enige og at flyene går som planlagt, sier juridisk seniorrådgiver i Forbrukerrådet Thomas Iversen til TV 2.

KONTAKT: Mange har allerede tatt kontakt med Forbrukerrådet for å forhøre seg om hvilke rettigheter de har krev på ved en eventuell streik. Foto: Magnus Nøkland / TV 2

Siden streiken kun er varslet på nåværende tidspunkt, utløser ikke det noen som helst rettigheter for deg som forbruker foreløpig.

Men om pilotene ikke blir enige med SAS om kravene de har, og streiken er et faktum – har du flere rettigheter.

Dette har du krav på – og dette bør du droppe

Ifølge Luftfartstilsynet har du krav på refusjon av billettprisen for den del av reisen som ikke har funnet sted, eller for hele billetten dersom reisens formål ikke kan oppnås på grunn av innstillingen. Iversen er klar på at førstnevnte løsning ikke er lønnsomt for forbrukeren.

– Refusjon er sjelden en god løsning for folk som vil på ferie. Du får riktignok pengene igjen, men da må du selv skaffe deg en ny billett. Ved kansellering kan du alternativt kreve å bli ombooket til en ny flyvning snarest mulig, sier Iversen og legger til:

– Problemet er bare at det er få ledige seter igjen, enten hos de flyene hos SAS som fortsatt flyr eller hos konkurrende flyselskaper.

Forbrukerrådet har laget en kalkulator hvor du kan sjekke hva du har krav på, dersom noe skjer med flyreisen din. (Ekstern lenke, journ.anm)

– Kaos

Du har imidlertid ikke krav på kompensasjon dersom du blir informert om innstillingen av flyet minst to uker før planlagt avgangstid, eller dersom du blir tilbudt omruting slik at du kan reise høyst to timer før planlagt avgangstid, og ankomme endelig bestemmelsestid senest fire timer etter planlagt ankomsttid, ifølge Luftfartstilsynet.

UT PÅ TUR: Reiselivet skal restartes igjen etter nærmere to års nedetid på grunn av pandemien. Det kan by på problemer. Foto: Frank Lervik / TV 2

Iversen i Forbrukerrådet er tydelig på at folk må være forberedt på mer friksjon i reiselivet denne sommeren.

– Det er åpenbart at når man restarter en så stor bransje, vil det bli litt mer kaos. Nå ble det kanskje litt mer kaos enn jeg hadde sett for meg, og jeg skjønner at folk syntes dette er veldig kjedelig, sier han.