To briter og en marokkaner er dømt til døden i Donetsk

To briter og en marokkansk mann tatt til fange av russiske styrker i Ukraina er dømt til døden, melder det russiske nyhetsbyrået RIA Novosti.

BBC skriver at det er 28-åringen Aiden Aslin fra Nottinghamshire og 48-åringen Shaun Pinner fra Bedfordshire, samt Saaudun Brahim fra Marokko som er dømt til døden.

De tre ble stilt for retten i den selverklærte republikken Donetsk. De er anklaget for å være leiesoldater, men britenes familie hevder de to har vært i den ukrainske hæren.

Storbritannia har gjort det klart at de to må behandles som krigsfanger. Ifølge det statlige nyhetsbyrået RIA Novosti er det den første dommen mot fremmedkrigere i Donetsk.

Domstolen i Donetsk er ikke internasjonalt anerkjent, noe heller ikke republikken er. The Guardian skriver at det har vært en skinnprosess i retten og at anklagene mot fremmedkrigerne er blåst opp for å gi inntrykk av at det er begått krigsforbrytelser.

RIA: Vil bli skutt

The Guardian skriver også at Russland trolig bruker rettssaken som et forsøk på å legge press på Storbritannia for å få til en fangeutveksling.

Storbritannia har gjort det klart at de to må behandles som krigsfanger i tråd med Genèvekonvensjonen. Ifølge det statlige nyhetsbyrået RIA Novosti er det den første dommen mot fremmedkrigere i Donetsk.

Nyhetsbyrået skriver at de tre mennene trolig vil bli skutt i henhold til lovverket i republikken. De tre mennene vil få mulighet til å anke dommen og har fått en tidsfrist på en måned, ifølge RIA.

RIA skriver at de tre overga seg i Mariupol i midten av april.

Får støtte fra britiske myndigheter

Separatistenes leder Denis Pusjilin sa mandag at forbrytelsene de tre har begått var monstrøse. De tre anklages for å ha forsøkte å ta over regionen med makt.

Aslins familie har uttalt at de samarbeider med britiske og ukrainske myndigheter i et forsøk på å få 28-åringen hjem. Storbritannias utenriksminister Dominic Raab har sagt at britene vil gi de to soldatene støtte.

– Jeg kjenner ikke alle detaljene, men vi forventer så klart at krigens lover blir respektert, sa Raab til LBC mandag.