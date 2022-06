Langer ut mot produsentene av «The Kardashians»

I oktober 2021 gikk trommeslageren Travis Barker (46) ned på kne og fridde til realitystjernen Kourtney Kardashian (43) under en overraskelsestur på stranden, etterfulgt av en middag med hele familien tilstede.

I kjent Kardashian-stil ble hele hendelsen filmet, og et halvt år senere kunne fansen bevitne det hele foran TV-skjermen. Det var imidlertid ikke bare romansen mellom Barker og Kardashian som ble fokus i episoden.

Lillesøster Kendall Jenner (26) uttrykte nemlig bekymring overfor storesøsters ekskjæreste, Scott Disick (39).

Kardashian og Disick startet å date i 2006, og hadde et turbulent av-og-på-forhold, frem til de gjorde det slutt for godt i 2015. Eksparet har tre barn sammen, og Disick har i etterkant av bruddet fremdeles vært regnet som en del av storfamilien.

Mener det er feil fremstilling

Jenner stilte derfor spørsmål rundt hans følelser og hva forlovelsen ville bety for hans fremtid i Kardashian-familien.

AV-OG-PÅ: Det turbulente forholdet mellom Kourtney Kardashian og Scott Disick ble veldokumentert i familiens realityshow. Bildet er tatt under Mercedes-Benz Fashion Week i 2010. Foto: Dave Allocca/AP

I seriens nyeste episode ser vi Kardashian fortelle venninnen Stephanie Shepherd at redigeringen i forlovelsesepisoden ga en «fullstendig feilaktig fremstilling» av situasjonen med Scott, og at dette ikke burde tatt fokuset vekk fra det episoden skulle handle om - nemlig forlovelsen.

– Vi filmer og har den beste tiden noensinne, og så har vi sett på redigeringen i etterkant, og det har vært så irriterende fordi de blander det med alt dette Scott-dramaet, sier realitystjernen.

Mens Kourtney Kardashian langer ut om fremstillingen, kommer det også frem at søstrene er medprodusenter på serien, og får se klipp og komme med innspill om hva de mener om episodene, for å sørge for at historiene blir «fortalt riktig».

Kritiserer klippingen

Hun sier at samtalen om Disick skjedde, men at det var en veldig liten diskusjon som i etterkant har blitt blåst ut av proporsjoner i klippingen av episoden.

– Det var ikke sånn at vi satt hele kvelden og snakket om dette. Det var liksom to sekunder av hele kvelden, jeg husket det ikke engang før jeg så et klipp av episoden, sier Kardashian før hun legger til:

– Jeg skulle ønske de heller tok det med i den neste episoden, og ga oss respekt til å nyte øyeblikket vårt. Hvorfor blir ikke eventyret fortalt? Som det sanne eventyret det er?

Venninnen sier seg enig med Kardashian, og mener at historien mellom Kourtney og Scott er over og ikke burde terpes på lenger.

– Det har vært slutt i syv år, jeg må få lov til å skape nye minner, avslutter Kardashian samtalen med.

I fjor ble det kjent at realityserien «Keeping Up With the Kardashians», produsert av E!, var ferdig etter 20 sesonger på skjermen. Det tok dog ikke lang tid før familien avslørte at de var i gang med en ny realityserie ved navn «The Kardashians», som produseres av Hulu.

Grunnen til byttet skal blant annet ha vært at søstrene ønsket at episodene skulle bli sendt så nært opptaksperioden som mulig - slik at de slapp å gjenoppleve drama som skjedde for lenge siden.