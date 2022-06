Thailand legaliserer cannabis: – Gir folket mulighet til å tjene penger

Lovendringen trådte i kraft torsdag. Og fangene det er snakk om å slippe fri, er personer som er fengslet for cannabisrelaterte lovbrudd.

Det var BBC som først omtalte saken.

Vil tjene penger

Allerede i 2018 valgte Thailand, som det første landet i Asia, å legalisere medisinsk bruk av cannabis. Etter den nye lovendringen kan folk lovlig dyrke cannabisplanter i sitt eget hjem og selge dem videre.

NY INNTEKTSKILDE: Grønne blader fra cannabis-planten fra en plantasje øst i Thailand. Foto: Sakchai Lalit / AP Photo

– Det gir både folket og staten en mulighet til å tjene penger på marihuana og hamp, sier Thailands visestatsminister og helseminister, Anutin Charnvirakul.

Personlig bruk forbudt

For å få tillatelse til å dyrke planten, kreves det også at man får godkjent en søknad til myndighetene.

Til tross for at det nå er åpnet opp for produksjon og salg, er personlig bruk av cannabis fremdeles forbudt uten en medisinsk resept.

TIL SALGS: En mann passerer en butikk i Bangkok der det selges cannabis. Foto: Athit Perawongmetha / Reuters

Vil styrke landbruk og turisme

Cannabisplanten kan brukes til å fremstille virkestoffet CBD, og myndighetene håper at Thailand skal bli ledende når det gjelder produksjon av CBD-produkter i Sørøst-Asia.

For å gi cannabisproduksjonen en pangstart har myndighetene gått inn for å dele ut én million cannabisfrø.

Målet er at lovendringen skal kunne styrke landets landbruk og turisme.