Signert for tre nye år: – Et perfekt sted

Børge Lund tok over Elverum sesongen 2020/2021 og har ledet laget til serie- og NM-gull begge sesonger. Norges mest meritterte herreklubb har også hatt en historisk sesong i Champions League da de tok seg til åttendedelsfinale.

Nå har 43-åringen signert en ny treårskontrakt med klubben.

– Jeg anser det som et perfekt sted å være som håndballtrener og utvikle mitt virke. Det har vært to fine år frem til nå, og vi har utviklet oss enormt. De to årene føles egentlig som fem, sier Elverum-treneren til TV 2.

Se fjerde sluttspillfinale mellom Elverum og ØIF Arendal lørdag kl.19.00 på TV 2 Sport 2 og Play

Kolstad-prosjektet trigger

Lund, som nylig ble kåret til Årets trener i REMA 1000-ligaen sammen med kollega Raymond Hamar, var assistenttrener på landslaget fra 2016 før han gikk av i oktober i fjor.

– Børge har tatt enorme steg som trener. Etter at han droppet jobben som assistenttrener på landslaget har han hatt full fokus på oss, og gjort en imponerende jobb, fortalte kaptein Thomas Solstad til TV 2 for en drøy uke siden.

Elverum kan ta «trippelen» denne sesongen da de allerede har sikra serie- og NM-gullet. Lørdag møter de ØIF Arendal i den fjerde sluttspillfinalen. Elverum leder 2-1 i best av fem-serien.

Lund føler selv han har tatt ytterligere steg som trener og skryter av spillergruppen.

– Jeg merker nå at de to årene med pandemi og med et OL-år, så var det riktig å ta et steg bakover og få overskudd til å stå i det trykket i hverdagen med alle kampene vi spiller. Det er hyggelig å få gode ord fra spillere, og vi i trenerteamet har veldig mange gode spillere å bruke, så det har vært et veldig produktivt samarbeid. Vi har utviklet oss, de er sultne og det er en kultur innad i gruppa og et samhold som er veldig unikt, slår treneren fast.

Til sommeren henter hardtsatsende Kolstad flere stjernespillere og kan utfordre Elverum for alvor.

– Den trigger godt og jeg synes det er bra for norsk håndball å få et sånt lag på banen som virkelig vil også. Så det viser seg allerede nå at de pusher Elverum by, organisasjon og lag til å se fremover, tro på oss selv og ta opp den kampen med Kolstad, sier Lund.