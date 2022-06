Norwegian til TV 2: Fjerner flere Flex-billetter før mulig SAS-streik

Norwegian fjerner muligheten for å kjøpe så kalte «Flex»-billetter til flere destinasjoner i Sør-Europa fra og med fredag kveld. Årsaken er torsdagens nyhet om mekling og mulig SAS-streik før fellesferien.

– Vi påvirkes av usikkerheten omkring trafikkprogrammet til SAS. Spesielt merker vi at salget av våre mest fleksible billetter stiger voldsomt. Vi velger derfor nå å fjerne denne billettkategorien på enkelte destinasjoner - blant annet i Frankrike, Spania og Kroatia fra 23. juni til og med 10. juli, forteller senior kommunikasjonsrådgiver Eline Hyggen Skari til TV 2.

Med Flex-billettene til Norwegian kan man til vanlig være fleksibel og endre turen sin opp til 30 minutter før avgang.

Ved tidligere anledninger har SAS-reisende som fryktet streik, bestilt Flex-billetter hos Norwegian, men kansellert billetten i det øyeblikket streiken ble avverget.

Det har medført tomme seter, tapt omsetning og skuffede kunder, som kunne fått plass på en eventuell flyvning.

– Vi gjør et aktivt grep på dette fordi vi ønsker at de som faktisk skal reise med oss får gjort det, og for å unngå å fly med tomme seter i sommer når etterspørselen er så høy som den er de kommende månedene.

– Reiselysten er tilbake, og skal man ut å fly i sommer, anbefaler vi å ikke vente for lenge med å handle flybillett hos oss.

TV 2 har også vært i kontakt med flyselskapet Flyr, som foreløpig ikke har tatt stilling til om de vil gjøre det samme.

– Vi har den kapasiteten vi har. Rådet vårt er at det er lurt å være tidlig ute med å bestille billetter, forteller kommunikasjonsdirektør Anita Svanes i Flyr til TV 2.

SAS-pilotenes fagforening leverte inn plassoppsigelse torsdag. Dermed går det mot mekling og mulig streik fra 29. juni.

Selskapet er i hovedsak eid av den svenske og danske staten. Fredag formiddag kom nyheten om at Danmark er beredt til å hjelpe kriserammede SAS. Sverige på sin side, ønsker ikke å spytte inn mer penger i SAS.

Er du usikker på hvorfor SAS-pilotene truer med streik? Se videoen under: