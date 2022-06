Mottok bisarr melding fra «politiet»: – Fort gjort å bli lurt

Den noe spesielle eposten dukket først opp i innboksen til Runar Jakobsen fra Drammen for halvannen uke siden.

I eposten, som så ut som den var fra politidirektør Benedicte Bjørnland, stod det at han var anklaget for å ha lastet ned blant annet barnepornografi. Sammen med et stempel fra politiet var det også et stempel fra justis- og beredskapsdepartementet og Interpol.

– Jeg lurte på hva dette var. Men så snakket jeg med noen som kan dette og ble anbefalt å gå til politiet, forteller Jakobsen til TV 2.

Han forteller at politiet raskt kunne konstatere at brevet bare var svindel. Han ble anbefalt å gå til Drammens Tidene, som omtalte saken først, slik at flere kunne bli oppmerksom på denne typen svindel.

Da Jakobsen innså at det hele var et ufarlig svindelbrev, kunne han le litt av situasjonen.

– Jeg tenkte at jeg som har vært speiderleder i 62 år nå mister jo jobben, ler han.

– Nå stopper folk meg på butikken og lurer på om jeg har betalt noe.

Reagerte på språket

Etter han mottok det første brevet, gikk det ikke lang tid før han mottok enda et forsøk på svindel. Denne gangen krevde svindlerne enorme summer for å unngå å havne i fengsel.

– Om jeg betalte 48 950 euro, så skulle jeg få slippe fengsel. Men om jeg ikke betalte ble det fengsel og en bot på 705 00 euro, forteller drammenseren.

FØRSTE BREVET: Det første brevet fikk Jakobsen for snart to uker siden Foto: Privat

Jakobsen forteller at da han leste over brevet på nytt, reagerte han på språket. Brevet starter nemlig med «kjære frue / Mr». I tillegg til den noe spesielle starten reagerte han også på en detalj.

– Jeg reagerte på Gmail-adressen. Jeg vil tro at når det er en epost fra politiet, bruker de ikke Gmail.

– De sender vel heller ikke epost dersom det er en sak om barnepornografi. Da kommer de vel til døren din og henter deg istedenfor. Jeg har vært på flere kurs om dette gjennom speideren, så jeg vet hvordan slike saker håndteres, sier han.

Advarer andre

Nå vil Jakobsen advare andre som kanskje kan ha fått lignende eposter.

FENGSELSTRAFF: Det andre brevet Jakobsen fikk truer med fengsel og bøter Foto: Privat

– Det er ikke lett når man blir eldre, det er jo fort gjort å bli lurt. Jeg forstår at noen kan gå på det. Det ser jo så flott ut når det er stemplet fra både politi og Interpol.

Jakobsen har en klar oppfordring til de som kan ha fått lignende eposter.

– Gi blaffen i hele brevet. Det er ikke noe mer man kan gjøre. Men det er viktig å spørre folk som kan noe om dette om man er usikker. Det er også lurt å gå til politiet, så kan de fortelle deg hva du bør gjøre, sier Jakobsen.

Kjent med brevet

Seksjonssjef i politidirektoratet, Kristin Elnæs, opplyser i en epost til TV 2 at de er kjent med at det sirkulerer et slik brev.

– Vi har hørt at det sirkulerer et slikt brev. Det er dessverre mange som forsøker seg på ulike typer svindel via internett, også på måter vi ser her, skriver Elnæs.

Seksjonssjefen opplyser at det er et falsk brev og at man ikke må sende epost til den adressen som er oppgitt. Samtidig forteller hun at seriøse firmaer aldri vil be om slike opplysninger på epost eller telefon.

– Gi aldri fra deg personopplysninger, kredittkortopplysninger, PIN-koder eller lignende. Nettsvindel er ofte internasjonalt og vanskelig å etterforske, oppfordrer hun.