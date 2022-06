Én av disse blir historisk

Skiforbundets egen valgkomite vil ha Rosenborgs daglige leder, Tove Moe Dyrhaug (56), som Erik Røstes etterfølger.

Men det blir kamp om toppvervet, for Buskerud Skikrets har foreslått sin kandidat, også det en kvinne: Kristin Vestgren Sæterøy (52). Hun har tidligere blant annet ledet Hokmenkollen Skifestival.

Østfold Skikrets har også varslet benkeforslag, også det en kvinne: Katharina Rise (53). Hun er førsteadvokat ved Riksadvokatembetet.

Valget av president skjer på skitinget i Molde på søndag.

Valgkampen går mot slutten, og TV 2 har stilt de tre presidentkandidatene to spørsmål hver.

Tove Moe Dyhaug:

– Hvorfor skal tinget stemme på deg?

– Mitt sterkeste kort er nok at jeg har gjort dette før. Jeg har på grunn av min erfaring, kompetanse og egenskaper det siste tiåret ledet en stor og kraftfull idrettsorganisasjon. Rosenborg Ballklub har utøvere, medarbeidere, medlemmer og tillitsvalgte med sterke meninger, sier Dyrhaug.

– Dette har vært hverdagen min i kombinasjon med stor oppmerksomhet og krav om resultater og åpenhet. Jeg har ikke gjort det alene, men jeg har hatt ansvaret for å lede og inkludere mennesker for å nå målene sammen. Så blir det opp til skitinget å mene om jeg har lykkes, og om min erfaring, mine egenskaper og mitt engasjement er det riktige for Skiforbundet fremover. Ingen er gode alene. Samhandling er det viktige. fortsetter hun.

– Hva er den viktigste oppgaven til Skiforbundet de neste årene?

Tove Moe Dyrhaug. Foto: Ole Martin Wold / NTB

– For å styrke organisasjon og utvikling vil jeg jobbe bevisst med kommunikasjon, dialog og samhandling, så «bussen» kjører i én retning. Vi må ha åpenhet i alle ledd og tydelig rolleforståelse for å bygge kultur og nå felles målsettinger. Den viktigste oppgaven, i tråd med Skiforbundets visjon om mange, gode og glade skiløpere, er styrking av engasjement, frivillighet, aktivitet, rekruttering og hindre frafall. Digitalisering er verktøyet. Den nye skiløperen er ung. Vi må møte fremtiden der medlemmene ønsker å være, sier Tove Moe Dyrhaug, før hun legger til:

– Og ikke minst fortsette med gode resultater i topp og bredde i alle våre seks grener.

Kristin Vestgren Sæterøy:

– Hvorfor skal skitinget stemme på deg?

– Jeg har lang nasjonal og internasjonal erfaring fra både næringsliv og idretten. Jeg er vant til endringsledelse, få med meg teamet/administrasjonen og andre interessenter i å sette mål, sette klare prioriteringer og ikke redd for å «ta i et tak». Jeg har strategisk og kommersiell erfaring som vil være viktig for den videre utviklingen av Skiforbundet, sier Sæterøy, og fortsetter:

– Videre har jeg god forståelse for hvordan Norges Skiforbund fungerer og er organisert, god kjennskap til grener (sitter i freestyle-komiteen både nasjonalt og i FIS), men har ikke vært direkte involvert sentralt de siste årene. Det betyr at jeg kjenner organisasjonen og hvordan den opererer, men kan se på organisasjonen med nye øyne etter mange år med samme regime.

– Så vil jeg også understreke at jeg er brennende opptatt av å skape tillit og mer åpenhet for å få meg laget på mål som skal settes, legger hun til.

Kristin Vestgren Sæterøy. Foto: Terje Bendiksby / NTB

– Hva blir den viktigste oppgaven til Skiforbundet de neste årene?

– Tillit, både internt og eksternt. Jeg ønsker å samle skifamilien om en felles vei videre. Deretter er jeg veldig opptatt av mandat, roller og ansvar. Jeg vil se på organisasjonen og forsøke å finne ut hvordan vi er best rustet for fremtiden. Jobbe tett med hele organisasjonen for å sette retning, sier hun.

– Det siste er rekruttering. Vi, som mange andre vinteridretter, opplever dramatisk frafall til tross for at utøverne på topp presterer enormt bra. Vi må se på hvordan vi kan holde de unge i idretten lengst mulig, fortsetter Sæterøy.

Katharina Rise:

– Hvorfor skal skitinget stemme på deg?

– Jeg har et sterkt engasjement for skisporten, og ønsker å bidra til at alle de som står på hver dag for å skape idrettsglede, utvikle talenter og vinne medaljer, skal få så gode forutsetninger som mulig. Gjennom å lede ulike utvalg for skiforbundet har jeg fått en unik innsikt i hvilke utfordringer forbundet har, og jeg ønsker å bidra til å rette opp i det som ikke fungerer, og å videreutvikle alt det flotte som norsk skisport står for.

– Hva er den viktigste oppgaven til Skiforbundet de neste årene?

– Arbeidet med rekruttering, klubbutvikling, utøverutvikling og gode rammebetingelser for både bredde og de som er helt i toppen, er det aller viktigste. Et fundament for dette arbeidet, er å skape skiglede for alle. For å oppnå dette vil jeg fokusere på tre ting, sier Rise, og fortsetter:

Katharina Rise. Foto: Terje Bendiksby / NTB

– Vi må sette inn resursene der de har størst effekt. Det betyr at kretsenes og klubbenes arbeid med rekruttering, anlegg og klubbutvikling må styrkes. Klubbene og kretsene må ha mer makt og ressurser til å gjennomføre tiltak, basert på lokale behov og forutsetninger. Vi må få mer samarbeid på tvers. Vi har utøvere i verdenstoppen i alle grener. Det gir oss en unik mulighet til å skape enda bedre resultater sammen. Mer samarbeid mellom grenene på områder som rekruttering, organisering, vinnerkultur og metodikk, vil være en styrke for alle. Omdømmet må styrkes. Vårt forbund har vært preget av konflikter som har overskygget alt det positive som skjer i Ski-Norge. Det tærer på krefter og engasjement.

– Ulike meninger og gode diskusjoner må bli vår styrke, ikke vår svakhet. Da får vi også energi og ressurser til å vise frem det som faktisk preger norsk skisport, nemlig et enormt engasjement for å skape idrettsglede, utvikle klubber og utøvere, og vinne medaljer, legger hun til.