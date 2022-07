Vegen tilbake til skulebenken

Thomas Monachese (18) klipsar seg inn på bolten i fjellet. Først den eine, så den andre.

Det er regn og skodde, og fjellsida er glatt. Det er langt ned, men Thomas klatrar utan bekymring.

– Eg klatrar ikkje frå deg, min kjære, ropar han ned til kompisen Martin, som klatrar bak han, litt mindre trygg.

SIKRING: Thomas Monachese klatrar Via Ferrata i Loen for første gong. Foto: Trine Svanholm Misje / TV 2

– Det er viktig å halde humøret oppe, det hjelper, seier Thomas.

– Hadde du tatt denne turen for eitt år sidan?

– Nei. Aldri i livet.

– Einsemda svir aller mest

Thomas droppa ut av vidaregåande skule etter eitt år på idrettslinja.

Presset var høgt og han sleit med motivasjonen. Han hadde dårleg sjølvtillit og følte han ikkje passa inn. Etter kvart slutta han å møte opp.

Klatreøkt med Dale Oen Experience Foto: Trine Svanholm Misje / TV 2

TV 2 møter han første gong hausten 2021. Då var han nett byrja på Dale Oen Academy i Øygarden utanfor Bergen.

– Eg er her for å utfordre meg sjølv. Og for å få nye vener, sa Thomas då.

Thomas kjem frå Sola utanfor Stavanger. Han fortel at han har kjent på ei einsemd heile livet, og at han ofte følte han ikkje passa inn.

Han gjekk eitt år på idrettslinja på vidaregåande. Her var det høgt press, og han opplevde eit konstant jag etter å vere best, og ei konstant kjensle av å ikkje strekke til.

– Kjensla av å ikkje høyre heime, grev djupt. Eg blei deprimert, og byrja etter kvart å gi ganske blanke i skulen.

Thomas kom ofte med unnskuldningar for ikkje å møte opp på skulen. Han sa ofte han var sjuk, sjølv om han fysisk følte seg heilt frisk. Etter kvart gjekk han til foreldra og sa det som det var: Han hadde det verkeleg ikkje greitt.

Hos foreldra fekk han forståing, og hjelp til å finne alternativ.

ALTERNATIV: Thomas orka ikkje lenger gå på vidaregåande etter eitt år på idrettslinja. Alternativet blei Dale Oen Academy i Øygarden. Foto: Trine Svanholm Misje / TV 2

Nokre månader seinare flytta han til Øygarden, for å gå på Dale Oen Academy. Her følte han seg raskt som heime.

– Eg skjønte at alle her har noko til felles. Me har alle vore problem som me prøver å komme oss ut av. Eg følte meg trygg og komfortabel, og det var lett å vere opne med dei andre.

Enorm utvikling

Då TV 2 møtte han i oktober i 2021, var han ein stille gut som for det meste stirra ned i bakken og unngjekk augekontakt. Han synest det var vanskeleg å snakke med folk.

Sidan då har Thomas vore på ei lang reise.

Det siste året har han og dei andre på akademiet, fått bryne seg på ei rekke fysiske og psykiske utfordringar.

Det starta med ein tur opp Stolzekleiven i Bergen. Det var så vidt Thomas kom seg opp.

– Det har vore tungt nokre gongar. Eg såg berre ned på meg sjølv og synest alt var håplaust. Eg ville ikkje vere med på ting. Men så blei det gradvis lettare og lettare, og eg blei med på meir og meir, fortel Thomas.

«Helvetesdøgn», myrhopping, halvmaraton og heilmaraton er berre nokre av utfordringane ungdommane har blitt kasta ut i.

Formålet har vore å skape meistringskjensle og gi ungdommane tilbake trua på seg sjølv. Ved å betre sjølvbilete og skape tilhøyrsle og samhald, skal ungdommane lære seg kompetansar som skal hjelpe dei vidare i livet.

Det er ein heilt annan gut som møter TV 2 igjen i juni, og som leiar veg opp den bratte fjellsida i Loen.

– Eg er blitt sterkare fysisk og psykisk. Eg har meir sjølvtillit. Eg føler eg er blitt ein betre person, ein eg kan vere stolt av, seier Thomas.

Klatreøkt med Dale Oen Experience Foto: Trine Svanholm Misje / TV 2



For eitt år sidan var det så vidt Maria Elstad (19) gjekk ut døra.

Ho sleit med angst og depresjon, og heldt seg for det meste heime.

– Det stoppa meg frå å gjere mykje. Eg hadde veldig dårleg sjølvtillit og ingen tru på meg sjølv.

Maria fortel at ho byrja å bli deprimert då ho var 11 år. Ho byrja på ungdomsskulen, men slutta etter kvart å møte opp.

– Eg hadde veldig mykje konsentrasjonsproblem på skulen. Eg veit ikkje om dei rundt meg forstod det heilt, eller om dei berre tenkte at eg ikkje orka. For når eg gjekk på skulen, så hadde eg det veldig vanskeleg inni meg.

– Kva har vore utfordringane dine?

– Eg veit ikkje. Eg trur eg berre ikkje har opplevd kjensla av å vere god på noko.

Maria gravde seg sjølv langt ned. Ho grudde seg til framtida, som berre såg mørk ut. Til slutt innsåg ho at ho var nøydd å ta grep.

– Eg kan ikkje leve med å snakke meg sjølv ned og behandle meg sjølv så dårleg. Eg vil ha eit godt liv, og då må eg jobbe for det.

Klatreøkt med Dale Oen Experience Foto: Trine Svanholm Misje / TV 2

For eit halvt år sidan, ville ho aldri trudd at ho no skulle balansere på ei line fleire titals meter over bakken, og like det.

– Gamle meg hadde ikkje kjent igjen nye meg. Det har vore mykje arbeid og mykje tårer og smerte. Men det er verdt det.

SNART I MÅL: Maria Elstad fekk kjenne på nervene då ho kryssa ei hengebru over eit juv på veg opp Via Ferratta i Loen. Meistringskjensla var enorm. Foto: Trine Svanholm Misje / TV 2

Springbrett inn i framtida

Stiftinga Dale Oen Academy er etablert i Øygarden og i Oslo, og har plass til 14 ungdommar kvar stad.

Akademiet skal vere eit tilbod til ungdom som av ulike årsaker ikkje går på vidaregåande.

Nokon har aldri byrja, andre har falle frå. Nokon har fullført, men står utanfor arbeidslivet. Felles for dei fleste, er at dei har ulike utfordringar som gjer at dei fort fell utanfor.

I år som i fjor, er det lange ventelister på ungdommar som ønskjer plass. Men stiftinga, som er avhengig av støtte og donasjonar, har avgrensa midlar og dermed avgrensa tal på plassar.

– Eg skulle ønske det fantes fleire arenaer for ungdommar som dette, som kan vere eit springbrett for ungdommar til å kome seg vidare i ei trygg og god framtid. Det manglar i dag, seier Kjetil Nordås, dagleg leiar i Dale Oen Academy.

LEIAR: Kjetil Nordås leiar ungdommane opp bratte via ferrata i Loen. Seier utviklinga til ungdommane har vore enorm. Foto: Trine Svanholm Misje / TV 2

Han har følgd mange ungdommar både under opphald på akademiet, og i åra etter. Dei aller fleste er gått tilbake på skulebenken eller ut i arbeid.

– Tenk kor mange millionar, milliardar me går glipp av fordi desse ungdommane hamnar under radaren. Samfunnsnytten er heilt openbart der.

Nordås har ei tydeleg oppmoding til styresmaktene i landet.

– Eg skulle ønske fleire politikarar våga å tenke utanfor boksen, for å finne ut korleis me kan nytte oss av den enorme kraften som finst i desse ungdommane.

HANDSREKNING: Kjetil Nordås gjev ei hjelpande hand på det brattaste partiet. Foto: Trine Svanholm Misje / TV 2

Ber styresmaktene kome på bana

Ei av dei som har engasjert seg i stiftinga i Øygarden, er Stortingsrepresentant frå Hordaland, Silje Hjemdal (Frp). Ho seier ho sjølv har vore ute og besøkt senteret i Øygarden, og at besøket gjorde sterke inntrykk.

– Dale Oen Academy er eit fantastisk prosjekt som verkeleg illustrerer kva ein kan få til, sjølv om ein har falle utanfor, seier ho om opplegget.

Ho meiner fylkeskommunen og regjeringa må komme på bana for å sikre at stiftinga får nok midlar til å halde fram med arbeidet sitt.

– For ein veldig liten kostnad, klarar du få folk på rett kjøl, framfor at dei skal hamne utanfor. Dette er eit lågterskeltilbod som ein kan sette inn tidleg, seier Hjemdal.

Ho har difor sendt eit skriftlig spørsmål i Stortinget til kunnskapsminister Tonje Brenna, der ho spør om statsråden vil sørge for økonomisk føreseielegheit slik at senteret kan halde fram med å drive.

Kunnskapsministeren kunne ikkje stille til intervju i denne saka, men skriv i svaret til Hjemdal at regjeringa har prioritert midlar til fylkeskommunane for å styrke sitt arbeid med å få fleire til å fullføre, men har ingen tilskotsordningar som er retta inn mot tilbod som Dale Oen Academy.

Heller ikkje fylkesordføraren i Vestland hadde høve til å stille til intervju, men refererte til fylkesdirektør for opplæring og kompetanse i Vestland, Bjørn Lyngedal.

Lyngedal seier han er godt kjent med arbeidet Dale Oen Academy gjer i Øygarden, og meiner det er eit godt og viktig tilbod.

Han understreker samstundes at fylkeskommunen har mange ulike tilbod som har som formål å fange opp og hjelpe dei som slit på skulen eller fell frå.

I tillegg har fylkeskommunen høve til å kjøpe plassar hos tilbod som Dale Oen Academy, for elevar som treng det.

Aukar sannsyn for å falle frå

Så mykje som ein av fem ungdommar droppar ut av vidaregåande skule i Noreg.

Samstundes er det estimert at dei som ikkje fullfører vidaregåande, blir ståande utanfor om lag 95 prosent av arbeidsmarknaden.

– Me veit at det blir viktigare og viktigare å få vitnemålet frå vidaregåande, både for deltaking i arbeidslivet og for den generelle helsa, seier psykolog Kristin Gärtner Askeland. Ho er forskar hos Norce og Regionalt kunnskapssenter for barn og unge.

FRÅFALL: Kristin Gärtner Askeland er psykolog og forsker ved NORCE og Regionalt kunnskapssenter for barn og unge. Ho meiner det er svært viktig å finne fleire grep som kan få ned det høge fråfallet frå vidaregåande skule. Foto: Erik Teige / TV 2

Ho seier det er ein klar samanheng mellom symptom for angst og depresjon og auka sannsyn for å falle frå skulen, og med det også falle utanfor arbeidslivet.

Difor er det utruleg viktig å starte førebygging tidleg.

– Med tanke på kor høg denne statistikken er, så er det viktig å sjå på korleis me kan treffe breidt og førebygge denne typen vanskar blant ungdom.

Ho trur Dale Oen Academy kan vere eit bra tiltak for dei som får høve til å gå der, men seier me må tenke større. Ho trur skulen kan ha litt å lære av opplegg som dette.

– Er det nokre element frå tilbodet som har særleg verknad, kan me sjå om me kan trekke det inn i skulen for å nå enno fleire ungdom som synest det er vanskeleg.

Dale Oen Experience på vei opp Via Ferrata i Loen. Foto: Trine Misje / TV 2

– Maria Elstad

Tilbake på skulebenken

Thomas og Maria er ein del av fråfallsstatistikken, men forhåpentligvis ikkje så mykje lenger. Til hausten skal dei begge tilbake på skulebenken.

– Eg trur det blir lettare no, fordi eg har meir tru på meg sjølv. Eg må jobbe hardt, men så lenge eg gjer mitt beste, så skal det ordne seg, seier Thomas.

HAR TRUA: Thomas har trua på at han skal klare å fullføre vidaregåande. Han blir i Vestland, i staden for å reise heim til Rogaland. Foto: Trine Svanholm Misje / TV 2

Thomas skal flytte til Vestland og har søkt seg inn på idrettslinja igjen. Han trur opplevinga vil bli mykje betre denne gongen.

– Eg trur eg skal klare å fullføre.

Maria skal byrje på VG1. Ho seier ho har fått ein heilt ny motivasjon til å fullføre.

– Framtida er mykje lysare no enn ho verka før. Eg trur det er fordi eg har fått så mykje støtte. Men eg har jobba ganske hardt for å komme hit eg er i dag, seier Maria.

OPTIMIST: Maria ser endeleg lyst på framtida. Hos Dale Oen Academy har ho endeleg fått kjenne på meistring og ho har fått eit mykje betre sjølvbilete. Foto: Trine Svanholm Misje / TV 2

Etterlyser fleire tiltak

– For meg har dette betydd alt. Eg såg ingen utveg om korleis eg skulle finne motivasjonen til å fullføre vidaregåande, seier Thomas, som samstundes kjem med ei oppmoding til dei som styrer landet.

– Staten bør sjå at dette funker. Det trengs fleire slike tilbod fleire stader i landet, seier Thomas.

Maria er einig.

– Eg unnar alle som har vore der alle me har vore, ein plass som dette.