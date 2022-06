I likhet med mange andre bilprodusenter, er Mercedes i gang med en stor elbil-offensiv. De siste årene har de kommet med en rekke nye modeller, blant dem den relativt kompakte familie-SUVen EQB.

Dette er den elektriske versjonen av Mercedes GLB. EQB er altså ikke bygget som elbil fra bunnen av, på det området skiller den seg fra ganske mange av konkurrentene.

21.000 kroner billigere

Mercedes lanserte først to modeller som har firehjulstrekk. EQB 300 4MATIC og EQB 350 4MATIC. Nå er det klart for ny innstegsmodell. EQB 250 heter den og har samme batterikapasitet som utgavene med firehjulstrekk, 66,5 kWt. Med med forhjulstrekk øker rekkevidde til inntil 474 kilometer. Det er et pent stykke opp fra de to andre utgavene som klarer 419 kilometer.

Nykommeren starter på 456.000 kroner, og er med det 21.000 kroner rimeligere enn 300 4Matic. Toppmodellen 350 4Matic starter på sin side på 498.000 kroner.

På hurtigladestasjoner kan EQB lade med opptil 100 kW, noe som betyr at ladetiden fra 10 til 80 prosent batterikapasitet kun tar litt over 30 minutter, under ideelle forhold. Ved hjelp av ombordladeren kan EQB lades med opptil 11 kW, via ladeboks.

De to bakerste setene felles flatt ned i gulvet når de ikke er i bruk. Andre seterad kan skyves hele 14 centimeter i lengderetningen.

Mange justeringsmuligheter

EQB har akselavstand på nær tre meter, det bidrar til et romslig interiør. En tredje seterad og dermed syv seter er standard i Norge. Mercedes presiserer for øvrig at de to bakerste setene er best egnet for passasjerer som er opptil 1,65 meter høye.

Bagasjerommet svelger unna 465-1.620 liter.

Bakseteryggen på andre rad kan justeres i flere steg og hele seteraden kan justeres i lengderetning med opptil 14 centimeter. Det frigjør hele 190 liter med plass i bagasjerommet når bilen brukes som femseter.

EQB er en relativt kompakt SUV med lengde på 4,68 meter. Mercedes har utnyttet plassen godt.

Stor skjermflate

Baksetene i den tredje seteraden kan legges flatt ned i gulvet, slik at den mest optimale lasteplassen er tilgjengelig. Opptil fire barneseter går inn, fordelt på andre og tredje seterad, i tillegg til et femte barnesete i passasjersetet foran.

Langs dashbordet er den velkjente Widescreen Cockpit plassert, en skjermflate som gir krystallklare digitale instrumenter. Med MBUX (Mercedes-Benz User Experience) har du mulighet til å bruke stemmestyring via talekommandoen «Hey Mercedes». Her kan du for eksempel be om å skru opp varmen i bilen eller bytte lys på Ambient Lighting.

Dette dashbordet kjenner vi etter hvert fra flere Mercedes-modeller.

Dette er tekniske data for de tre EQB-utgavene fra Mercedes.

