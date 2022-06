Foreldrene ble drept – 42 år senere dukket datteren opp

Hvor Holly ble av for 42 år siden da foreldrene hennes ble drept, har vært et mysterium – frem til nå.

I 1979 var Harold Dean Clouse og Tina Linn Clouse stormforelsket og ga hverandre sitt ja. To år senere forsvant paret og datteren deres, Holly.

Det førte til et mysterium som har vart i hele 42 år. Familiene deres fikk nemlig den gang ikke svar på hva som hadde skjedd med dem og om de var i live.

Det skriver USA Today.

– Gikk mange år i smerte

Samme år som Harold, Tina og Holly ble meldt savnet, ble to personer som tilsynelatende var ofrene for et drap funnet i et skogsområde i Houston i delstaten Texas i USA.

En hund som gikk alene i en skog kom tilbake med en arm i munnen. Etterpå fant det lokale politiet en mann som var slått til døde og en kvinne som hadde blitt kvalt, ifølge Houston Chronicle.

Personene ble aldri identifisert, men i fjor kom det en ny utvikling i saken.

Ved bruk av genetisk slektsforsking, klarte delstatsmyndighetene i Texas å identifisere likene 40 år etter de ble funnet. Da viste det at det de to uidentifiserte personene var Harold og Tina.

Selv om paret ble identifisert var datteren deres fortsatt savnet. Siden har familiene lett etter svar på hva som skjedde med Holly.

– Jeg vil aldri glemme sønnen min og hans Tina. Jeg gikk mange år i smerte og lurte på hvor de var. Nå kan jeg bare fortsette å be om at Gud lar meg se barnebarnet mitt en dag, sa Harolds mor til USA Today den gangen.

Ny vending

Torsdag fikk mysteriet rundt Holly en ny vending. Da kunne nemlig myndighetene i Texas bekrefte at Holly hadde blitt funnet etter å ha vært savnet i 42 år.

I pressemeldingen sier statsadvokat Ken Paxton at han er ekstremt stolt over arbeidet som er gjort.

– Kontoret mitt jobbet flittig på tvers av statsgrenser for å avdekke mysteriet rundt Hollys forsvinning. Vi har lykkes i våre forsøk på å finne henne og gjenforene henne med sin biologiske familie.

Myndighetene opplyser at Holly er lokalisert i beste velgående, og at hun i dag er 42 år gammel.

Hun har også blitt varslet om identiteten til sine biologiske foreldre, og opprettet kontakt med den utvidede biologiske familien.

– Hvor mirakuløst er det?

I pressemeldingen fra myndighetene kommer det frem at den biologiske familien til Holly er i lykkerus.

Bestemoren hennes beskriver funnet av Holly som en bursdagsgave fra himmelen.

– Takk til alle etterforskerne for å jobbe så hardt for å finne Holly. Jeg ba for dem dag etter dag om at de ville finne Holly og at hun ville ha det bra, sier hun.

Cheryl Clouse, tanten til Holly, sier at møtet med henne var spennende.

– Jeg var så glad for å møte henne for første gang. Det er en stor velsignelse å bli forsikret om at hun har det bra og har hatt et godt liv. Hele familien sov godt i natt.

– Å gå fra å håpe på å finne henne til å plutselig møte henne, mindre enn åtte måneder senere – hvor mirakuløst er det?, sier Hollys onkel.

Drapet på foreldrene til Holly etterforskes fortsatt, og hva som skjedde med dem er fortsatt ikke kjent.