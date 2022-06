SAS-piloter kan gå i streik før fellesferien

Pilotenes fagforening leverte inn plassoppsigelse torsdag. Det går mot mekling og mulig streik fra 29. juni.

– Pilotene i Norge, Sverige og Danmark har i dag levert plassoppsigelsesbrev. Vi er omtrent 800 piloter som kan gå ut i streik, sier Jan Levi Skogvang, leder for Parat-pilotene i SAS.

Plassoppsigelse er forhandlingene mellom SAS og pilotene som brøt sammen i april.

– Vi har prøvd å komme SAS i møte, men vi oppnår ikke det vi ønsker. Vi blir presset til store innstramminger. De krever at vi skal ned 30 prosent på våre vilkår, sier han.

STREIK: Jan Levi Skogvang sier til TV 2 at SAS kommer ut av pandemien på verst tenkelig vis. Foto: Torstein Bøe / NTB

SAS: – Vil være ødeleggende

Kommunikasjonssjef Alexandra Kaoukji i SAS Danmark skriver til TV 2 at pilotforbundenes advarsel er hensynsløst og viser en sjokkerende dårlig forståelse for den kritiske situasjonen SAS er i.

– SAS sin plan for å gjøre selskapet konkurransedyktig, SAS FORWARD, krever at alle deltar, også pilotene. Dagens varsel viser at pilotforbundene velger konflikt fremfor forhandlinger og dermed ikke bidrar med sin del av planen.

Hun sier at pilotene i tillegg krever vetorett på sentrale beslutninger som de ikke liker som må tas av styret og konsernledelsen.

– En streik vil være ødeleggende og vil risikere fremtiden til hele selskapet og jobbene til tusenvis av kolleger. Vi forutsetter at pilotene innser hva som står på spill og heller velger å fortsette arbeidet med å finne en løsning, skriver Kaoukji.

Strukket seg langt

Det er i underkant av 900 piloter i SAS, som rett før fellesferien som kan gå ut i streik.

Roger Klokset, leder i Norske SAS-flygeres forening, mener at de har strukket seg kanskje lengre enn det medlemmene er villige til i forhandlingene med arbeidsgiveren.

– Vi har kommet SAS veldig langt i møte. Blant annet 5 prosent lønnsnedgang og forlag om at ukentlig arbeidstid kan øke fra 47,5 timer i dag til 60 timer, sier Klokset.

Sliter økonomisk

SAS sliter kraftig økonomisk. Tidligere denne uken ble det kjent at SAS ikke får mer penger fra den svenske staten. Flyselskapet har også allerede massekansellert 4000 flyvninger grunnet mangel på mannskap.

Skogvang sier til TV 2 at SAS kommer ut av pandemien på verst tenkelig vis.

– Når de andre har klart å kvitte seg med gjeld og er i stand til å møte oppgangen etter pandemien, sitter vi med dobbelt så mye gjeld og kansellerer masse avganger. Men dette er ikke pilotenes feil. Det at det blir kanselleringer går utover passasjerene og milliardtap i inntekter, sier Skogvang.

Fare for SAS-streik: – Katastrofalt dårlige nyheter

Flyanalytiker Hans Jørgen Elnæs sier at nyheten er katastrofal.

– Dette er katastrofalt dårlige nyheter fra SAS og pilotene. Etter to år med pandemi skal svært mange ut å reise på sommerferie.

Fortsatt håp

Elnæs sier videre at han tror det er sjans for at det blir en løsning.

– jeg tror fremdeles det er sjans at de må forhandle seg fram til en løsning så de unngår den katastrofen her at det blir streik.

Han påpeker at streiken ikke handler om lønn, men om SAS sine nyopprettede datterselskap.

– Inntektene for en pilot i SAS, inkludert tillegg, er mellom 900.000 og en million i året. Pilotene er langt fra å være underbetalt, men noe av stridens kjerne er at SAS har opprettet to nye datterselskap, hvor betingelsene til de som ansettes er lavere enn det som er i SAS sitt hovedselskap.

Under pandemien opprettet SAS to datterselskap. SAS Link og SAS Connect. De skal stå for mye av flyleie og piloter.