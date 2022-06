Skapte storm på Instagram: – Skal ikkje høyre ungdommar ha det moro

Musikkprodusenten Lars Audun Sandness gjekk ut mot Strandkanten borettslag i Tromsø etter at dei fjerna korgene til ei basketballbane. Det skapte Instagram-storm.

Hiphop-DJ og musikkprodusent Lars Audun Sandness, betre kjend under artistnavnet Poppa-Lars, skapte storm på Instagram etter at han gjekk i strupen på Strandkanten borettslag.

Det var Nordlys som først omtalte saka.

Skapte Instagram-storm

Årsaka til at Sandness tok til sosiale mediar er at borettslaget har valt å skru ned korgene til ei basketbane, slik at den ikkje kan brukast til aktivitet.

– Eg går ofte forbi dette området. Men det er ikkje eit menneske der. Ikkje ei sjel som brukar dette område til det som det er meint for å vere: ei basketballbane, seier Sandness lettare fortvila.

Her skulle det hengt ei korg ein skulle spelt basketball med. Foto: Vegard Stien / TV 2

Musikkprodusenten, som er best kjend frå gruppa "Tungtvann", skapte stor blest på sosiale mediar når han la ut eit innlegg på Instagram etter at Strandkanten borettslag skrudde ned korgene til basketballbana som ligg innimellom blokkene.

– Det har irritert meg i årevis at ein her har byens kanskje finaste basketbane, også er det folketomt. Og årsaka no er openbar: ein har valt å skru ned korgene.

Og reaksjoner frå land og strand har ikkje latt vente på seg.

– Eg har motteke meldingar frå folk i Oslo, Bergen, Trondheim, ja landet over. Alle seier det same. Dette har også hendt i deira nærområder. Med både basketballbaner, ballbinger og leikeplassar, seier han.

– Det er tydeligvis enklare å få dei stengt ned, enn det er å få dei etablert.

Her kan du sjå delar av Sandness sin Instagram-post:

Innlegget skapte blest på Instagram. Foto: Instagram Les mer Innlegget skapte blest på Instagram. Foto: Instagram Les mer Innlegget skapte blest på Instagram. Foto: Instagram Les mer

Basketballbana rundt Strandkanten borettslag har lenge vore eit diskusjonstema.

Bebuarar i borettslaget har klaga over høgt støynivå og aktivitet til alle døgnets tider.

– Det å flytte inn nesten midt i sentrum og klage over støy, det går ikkje. Det vert som "vi skal ha sol, vi skal bu midt i sentrum, men vi skal ikkje ha støy. Vi skal i alle fall ikkje høyre ungdommar som ikkje bur her i blokka ha det moro".

Meiner borettslaget har brote krav frå kommuna

Når Tromsø kommunestyre vedtok å tillate bygging av Strandkanten boligbydel la dei ved eit krav i reguleringsplan som seier:

"Felles uteoppholdsrom er felles for alle beboere innen planområdet og skal være allment tilgjengelig".

Sandness meiner borettslaget bryt denne bestemmelsen ved å fjerne basketballkurvane.

Basktballbana det kranglast om ligg midt inne mellom blokkene i Strandgaten borettslag. Foto: Vegard Stien / TV 2

Styreleiar i borettslaget, Kent Nordby, seier at denne bana ikkje hadde blitt godkjent for bygging i dag grunna dei nye reglane som er kome med distanse til støy og lydnivå i nærområder.

Nordby er også usamd med musikkprodusenten. Han meiner borettslaget ikkje har brote krava frå Tromsø kommunestyre.

– Det stemmer at bana er regulert for ballbruk. Men vi var i kontakt med Tromsø kommune og dei seier det ikkje er krav til at bana vert brukt til basketball, berre ballspel. Vi har sett opp ei midlertidig løysing med eit fotballmål som barn kan ta i bruk, seier han.

Han meiner det difor ikkje stemmer at bana verken er stengt eller at borettslaget har brote kravet som kom frå kommunestyret når det vart bygd.

– Bana er ikkje stengt, men muligheten for basketball er ikkje der på dette tidspunktet.

Enkelte som bur i nærleiken av basketballbana har ifølge styreleiaren vore plaga med lydnivået frå spelinga.

Andre har hatt eit ynskje om å halde bana open, slik at barn og unge i området har eit fritidstilbod.

Borettslaget har prøvd å regulere når bana kan vere i bruk. Dette har ikkje fungert ifølge styreleiaren. Foto: Vegard Stien / TV 2

– Vi har prøvd fleire gonger å halde bana open ved regulering med tidspunkt for bruk og i tillegg brukt vaktselskap til å låse og opne bana ved gitte tidspunkt.

Han seier at etter fleire forsøk på å halde lydnivået frå bana under akseptable nivå, var det ikkje andre alternativ enn å skru ned basketballkurvane av hensyn til dei som bur i nærleiken og deira helse.

Ber kommuna kome på bana

Men noko begge partane kan einast om er at det trengs tiltak for å sikre gode aktivitetstilbod.

Dei vil no ha Tromsø kommune på bana. Sjølv om dei har litt ulike tanker om kva kommuna må gjere.

– I ei ideell verd burde ein hatt fleire offentlige anlegg. Men når det då gjeld utbygging i samråd med private må enten kommuna kome inn med tiltak eller stå på krava som vart sett i forbindelse med utbygginga, seier Sandness.

Nordby meiner dette synleggjere at det finst få, gode alternativ til basketballspeling i Tromsø.

– Vi oppfordrer kommuna til å etablere fleire basketballbaner i området for å kunne dekke opp for behovet, utan at det er til plage for dei som bur i nærleiken. Vi ser også på alternativ som kan vere eit tilbod som tener barn og unge som bur i området, men ingenting er avgjort enno.