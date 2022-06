Første gang sammen på rød løper

I dag var det duket for den årlige sommerfesten til Elle. På rosa løper viste kjendisene frem sine flotte antrekk.

Motemagasinet Elle inviterte onsdag kveld til sin årlige sommerfest på Arts restaurant. Her dukket det opp profiler fra mote- og kjendisverden i flotte antrekk.

Saken oppdateres fortløpende

Anniken Jørgensen (26), influenser

Jørgensen og forloveden dukket opp sammen på rød løper for første gang. Foto: Amalie Nygård Jakobsen/TV 2

Tidligere Bloggerne-profil Anniken Jørgensen dukket opp på rosa løper med forloveden for første gang.

– Det er spennende å se hva hun gjør på denne delen av jobben som jeg ikke har sett før, sier forloveden Theo.

Jørgensen stilte på festen i en hvit kjole og enkle gullsmykker. Han hadde på seg en svart topp og bukse.

Øyunn Krogh (27), vinner av Sommerhytta og influenser

Krogh strålte i sin selvsydde kjole og røde hæler. Foto: Amalie Nygård Jakobsen/TV 2

Sommerhytta-Øyunn dukket opp i kjole fra UFF, som hun hadde sydd om selv. Skoene var fra Fretex, og de ble kjøpt to timer før rosa løper.

– Total pris på 350 kr, tror jeg, sier Krogh.

Nikoline Amundsen (28), Ernæringsveileder og influenser

Amundsen dukket opp i en kjole fra The Attico.

– Den ble kjøpt på salg, men den kostet nok en månedslønn, ja. Jeg turte ikke se på førprisen, sier hun og ler.

– Hva synes du sommerens største trend burde være?

Amundsen kom på rosa løper sammen med samboer Sebastian Solberg. Foto: Amalie Nygård Jakobsen/TV 2

– Jeg synes den burde være at alle bare gjør sin greie. Jeg elsker farger og at ikke alle ser helt like ut, sier hun.

Hun legger også til at det å finne noen gode vintagekupp bør være sommerens trend.

Sebastian Solberg (33), influenser og produsent

Solberg dukket opp i en jakke fra Balenciaga, bukse og topp fra Filippa K og sko fra YSL. Også hans antrekk kostet en god månedslønn.

– Nikoline er kjempeflink med klær, og hjelper meg veldig ofte, sier Solberg.

Det bekrefter Amundsen, og sier at de begge hjelper hverandre.

Emilie Stordalen (30), markedsdirektør i Choice og influenser

Datter til Petter Stordalen strålte på rosa løper. Foto: Amalie Nygård Jakobsen/TV 2

Hotellarvingen dukket opp i en dress fra Alice and Olivia.

– Du har jo blitt kjent for hattene dine i det siste, Harm og Hegseth digger jo dem blant annet. Hva tenker du om det?

– Jeg føler jo nesten at hver gang jeg tar på meg hatt, så utsetter jeg meg selv for et eller annet. Men jeg elsker hatter.