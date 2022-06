Dommer sovnet under kamp

Idrettsarenaen Istora Senayan i Indonesia er kjent som en svær arena med ivrige tilskuere som lager mye liv og spetakkel under idrettsarrangement.

Men under Super 500-badmintonturneringen Indonesia Masters klarte likevel en dommer å sovne under en viktig kamp.

Det var danske TV 2 sport som først omtalte saken.

Hadde øynene igjen og sov

Den danske badmintonspilleren Hans-Kristian Vittinghus spilte en kamp mot Lakshya Sen fra India. Under kampen valgte dansken å la fjærballen passere slik at den havnet utenfor banen.

Rett etterpå snur Vittinghus seg mot linjedommeren for å få en bekreftelse på at ballen var ute og ikke på linja.

Da oppdager dansken at dommeren har øynene igjen og har sovnet under kampen.

– Linjedommeren hadde sovnet – i bokstavelig forstand. Han våknet først etter at jeg snakket til ham flere ganger, fortalte Vittinghus i etterkant av kampen.

Ville ikke fortsette kampen

Hoveddommeren valgte å dømme at fjærballen havnet utenfor banen, men badmintonspilleren fra Danmark var fortsatt ikke helt fornøyd.

Han nektet derfor å fortsette kampen før situasjonen var tatt hånd om.

Årsaken til det, var at han ikke turte å slippe flere baller nærme den bakerste linjen dersom dommerne ikke fulgte med. Han mente derfor at linjedommeren burde byttes ut.

Vanligvis brukes det et «hawkeye system» under badmintonkamper. Da sporer en datamaskin til enhver tid hvor ballen befinner seg.

Under kampen i Indonesia brukte de ikke dette systemet, og spillerne var derfor mer avhengige av oppmerksomme dommere.

Det ble en lenger diskusjon der Vittinghus prøvde å forklare at linjedommeren hadde sovnet, men han var redd for at de andre dommerne trodde han bare mente det i overført betydning.

Til slutt ble de enige om å fortsette kampen igjen etter at linjedommeren bekreftet at han var frisk nok til å dømme videre.

Det var ikke flere situasjoner rundt ballen i kampen, men dansken tapte til slutt.