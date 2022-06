Tar grep: – Tror vi må gjøre noe drastisk

Jonas Wille (46) er de norske håndballherrenes nye landslagssjef. Han ble presentert på en pressekonferanse 1.juni og har signert en kontrakt som løper ut i 2026.

I forbindelse med ansettelsen understreket Wille viktigheten av å jobbe strategisk for å få frem flere norske spillere på høyt nivå.

– Vi må innse at vi er sårbare på toppen. Vi har litt for få toppspillere i bakspillerposisjon sammenlignet med de andre lagene som alltid er i semifinale. Det langsiktige prosjektet er å skape flere toppspillere, sa Wille til TV 2 da han ble presentert som ny landslagssjef.

Iverksetter tiltak

Nå tar den påtroppende landslagssjefen grep.

Claus Dalgaard-Hansen.

– Vi har tenkt at vi skal gjøre tiltak nå som vi skal høste resultatene av flere år frem i tid, slik at vi om fem-åtte år ikke står der og fortsatt snakker om at vi er sårbare på toppen, sier Wille.

Danske Claus Dalgaard-Hansen har takket ja til å bli toppspillerutvikler i 100 prosent stilling. Dalgaard-Hansen skal jobbe tett på Norges Håndballforbunds øvrige landslag på guttesiden – helt ned til 14-åringene.

– Vi tror vi må gjøre noe drastisk, og vi ønsker å investere i framtida. Det betyr ikke at det jobbes dårlig fra før – det er jo for eksempel mindre sårbart nå enn det var for bare tre år siden. Men vi vil videreutvikle oss og bli enda bedre. Det er også viktig at toppspillerutviklerens kunnskap når ut både regionalt og lokalt. Det er der utviklingen skjer, sier Wille.

Målet er at Dalgaard-Hansens arbeid, tanker og strategier skal munne ut i flere toppspillere på sikt.

– Dette er et scoop for oss. Claus har vært med på å utvikle mange av toppspillerne Danmark har i dag, forteller Wille om den nyansatte toppspillerutvikleren.

Claus Dalgaard-Hansen kommer fra stillingen som talentsjef i danske Skjern Håndbold. Før det var han klubbens hovedtrener, blant annet med Bjarte Myrhol, Eivind Tangen og Robin Haug i stallen. Han har mangeårig bakgrunn som talentsjef, utviklingsansvarlig og ungdomslandslagstrener i Det danske håndballforbundet, og han var assistenttrener for Danmarks herrelandslag gjennom fem mesterskap.

– Jeg er utrolig stolt over å skulle bli en sentral del av utviklingen av norsk herrehåndball, sier Dalgaard-Hansen.