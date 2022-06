Bistand virker, uten verken gåselever eller østers

TV2s avsløringer om pengebruken til Right to Play og Johan Olav Koss i pinsen har satt sinnene i kok hos flere og har fått kommentatorkorpset til å spisse blyantene sine.

Det er selvsagt både naturlig og betimelig å reagere når man leser om misbruk av offentlige og private bistandsmidler. Kritikken hagler både i kommentarfelt, på Twitter og på Facebook. Bistandseksperter er sjokkerte, og den tidligere sponsorgeneralen Jacob Lund sier «Trenger man egentlig å lære barn å leke? Det er verdens billigste og enkleste ting.»

TV2s Mina Finstad Berg antyder at idrett som verktøy for utvikling ikke har noen dokumentert effekt og at det etter tjue resultatløse år kanskje er på tide å revurdere hele prosjektet Right to Play.

Når denne saken preget nyhetssendingene til TV2 på mandag, hadde vi i PlayOnside et håp om at denne saken ville være med å bidra til en konstruktiv debatt rundt bistand og bistandspolitikk.

I TV2s avsløringer fremkommer det at innsamlede midler ikke blir brukt etter hensikt. Alle vi som brenner for internasjonal solidaritet og rettferdighet, og som jobber knallhardt med begrensede midler i små organisasjoner, syntes det er veldig trist når dette skjer. Vi som ikke får statsstøtte, men som snur på hver eneste krone for å få hverdagen til å gå rundt, blir ekstra skuffet. For vi vet hvor mye vi kunne fått ut av slike summer. Sånne saker er veldig skadelig for givergleden og den internasjonale solidariteten til det norske folk, forståelig nok.

De fleste bistandsorganisasjoner gjør en god jobb. Spesielt små organisasjoner med lokal forankring, som ofte blir avspist med smuler av bistandskaken, gjør en utmerket jobb som får altfor lite oppmerksomhet.

PlayOnside mener at Mina Finstad Berg bommer på målet når hun hevder at utvikling gjennom idrett ikke kan vise til resultater. Det er hevet over enhver tvil at idrett som virkemiddel for utvikling er spesielt kostnadseffektivt. Ifølge FNs bærekraftsmål og utallige studier er idrett generelt, og lagidrett spesielt, veldig gode verktøy for å oppnå likestilling, integrering og bedre helse.

PlayOnside har jobbet med burmesiske flyktning- og migrantbarn på grensen mellom Thailand og Myanmar siden 2013. Med et årsbudsjett som er lavere en gjennomsnittlig østersmiddag i Toronto, jobber vi med 1200-1500 barn fra 5 til 18 år hver eneste uke. Og det virker. Hvordan vet vi at det virker?



Jo, blant annet ved at vi spør barna. Vi bruker anonymiserte undersøkelser. Vi spør dem etter treninger, fotballskoler, fotballfestivaler og lignende arrangementer i regi av PlayOnside. Barna forteller at de har fått nye venner, at de har det gøy på treninger og på fotballbanen. Vi stiller dem spørsmål om de har lært noe. For det er masse å lære gjennom lagidretten. Barna lærer om lagånd, samhold og samarbeid mot felles mål. Barna erfarer at de kan oppnå mer sammen enn alene. De lærer å vinne som lag, og de lærer vi å tape som lag. De lærer å bli kjent med og å respektere motstanderlaget. De lærer at resultatene ikke alltid står i stil med den innsatsen som er lagt ned, og at det kan føles urettferdig.

Alle tingene barna lærer på fotballbanen kan de ta med seg videre i livet. For dette virker. Det virker på kunstgressbanene i Norge, det virker på landsbyen i Tanzania, og det virker på rismarkene på grensen mellom Thailand og Myanmar, der PlayOnside er. Dette krever en helhetlig, pedagogisk, systematisk og langsiktig tilnærming. Dette får man kun til ved å være ute i felt sammen med verdens marginaliserte og utsatte barn.

For det er der utviklingen skjer, på humpete og støvete fotballbaner, ikke på 5-stjerners strandhoteller i Dar es Salaam eller på sjampanjefester i Toronto. Man kan godt være irritert over misbruk av bistandspenger, men man må være forsiktig så man ikke skyller barnet ut med badevannet i all sin frustrasjon.

For bistand virker, uten verken gåselever eller østers.