Hard kritikk mot myndighetene i ny rapport

– Samlet viser rapporten alvorlige svakheter ved myndighetenes innsats mot vold i nære relasjoner. Det er risiko for at de voldsutsatte ikke får den hjelpen de trenger, skriver de i en pressemelding.



Kartlegginger anslår at mellom 75 000 og 150 000 personer blir utsatt for slik vold i Norge hvert år.

Riksrevisjonen har undersøkt myndighetens håndtering. Funnene er svært alvorlige, og de peker på en rekke punkter:

Følgende punkter trekkes frem: Viktige aktører er usikre på om og hvordan de skal melde fra om mistanke om vold





Utfordringer i politiets etterforskning og bruk av beskyttelsestiltak





Mangler i det helhetlige hjelpetilbudet og myndighetens samordning





Variasjon i kommunens oppfølging





Saksbehandlingstiden i politiet er lang





Oppklaringsprosenten har gått ned





Risikostyringsstyringsverktøy blir ikke brukt i alle partnervoldssaker





Svakheter ved bruken og oppfølgingen av beskyttelsestiltak





For lite kompetanse om æresrelatert vold

– Om det er en ting jeg håper fester seg med denne rapporten, så er det at avvergingsplikten går foran taushetsplikten. Usikkerheten kan føre til at vold ikke blir stoppet, og at voldsutsatte ikke får den hjelpen de trenger, sier Schjøtt-Pedersen.

I en pressemelding torsdag ettermiddag svarer justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl på kritikken.



– Regjeringen mener vold i nære relasjoner skal prioriteres høyere i hele straffesakskjeden. Jeg vil følge opp Riksrevisjonens rapport med politiet og påtalemyndigheten og relevante departementer, sier Mehl.

– Rapporten er alvorlig og avdekker flere forbedringsområder både innenfor justissektoren, men også når det gjelder tverrsektorielt arbeid mot vold i nære relasjoner.