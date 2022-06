Ble hedret med egen sving etter 46 år

I dag ble verdenskjente Trollstigen åpnet igjen for trafikk. For David Grøvdal (77) ble det en helt spesiell opplevelse.

Ingen kjenner vegen og fjellene rundt Trollstigen bedre enn David Grøvdal.

Han hadde sin første sesong på den spektakulære veien tilbake i 1974. Der jobbet han helt frem til 2020.

Da han gikk av med pensjon, var han godt opp i 70-årene.

– Han er en hedersmann! Det er ikke mange årene siden han gikk opp skispor foran fresen, slik at man skulle finne veien igjen etter en lang vinter med nye snø, sier Roar Vikhagen, byggeleder i Møre og Romsdal fylkeskommune.

Da bommen gikk opp klokken 13 i dag, ventet en helt spesiell overraskelse for Grøvdal.

Overrasket

For alle svingene i Trollstigen har navn oppkalt etter personer eller arbeidslag som bygde veien, men en sving manglet navn.

STOLT: Etter å ha gravd frem Trollstigen i 46 år, fikk David Grøvdal en sving oppkalt etter seg. Foto: Roar Vikhagen, byggeleder i Møre og Romsdal fylkeskommune.

Fra og med i dag finnes også «Grøvdalsvingen», oppkalt etter den erfarne veiarbeideren.

– Jeg ble litt overrasket. Man har jo tydeligvis satt spor etter seg da. Jeg hadde ikke forventet dette, sier David Grøvdal rørt.

– Jeg er litt redd for at folk tror at jeg har stukket nesen frem nå, for jeg er ikke den typen, forteller den pensjonerte kontrollingeniøren.

– Hvilken sving er dette?

– Det er nummer sju fra der Trollstigen starter helt nederst, kommer det lynkjapt fra veteranen.

GRØVDALSVINGEN: I sving nummer sju står nå dette skiltet til ære for den jobben David Grøvdal har gjort for Trollstigen. Foto: Roar Vikhagen, byggeleder i Møre og Romsdal fylkeskommune.

– Hvor mange svinger er det totalt i Trollstigen?

– Det er elleve totalt. Jeg kan disse svingene. Nå har jeg ikke noe ansvar lenger, men jeg savner jobben litt. Jeg har kontakt med de som holder på med Trollstigen, for han som freser veien nå er sønnen min, humrer Grøvdal.

– Spør han ofte om hjelp?

– Det hender han spør om råd av og til når han skal grave frem Trollstigen, sier Grøvdal.

Dramatisk vinter

Det har på mange måter vært en dramatisk vinter i Trollstigen med mange store snøskred i vinter.

SPEKTAKULÆRT: Bilde fra Trollstigen og utsikt mot Isterdalen i Rauma. Den berømte turistattraksjonen har status som nasjonal turistvei. Foto: Arne Rovick /TV 2

– Palmehelgen gikk det et stort skred som tok kafebygget på toppen. Snømassene slo ut glassfasaden på den ene vegg, før skredet gikk igjennom bygget, sier Roar Vikhagen, byggeleder i Møre og Romsdal fylkeskommune.

– Også selve Trollstigen fikk skader. Skred har tatt med seg steinblokker og betongkanter, som igjen er blitt dratt med ned i dalen. Det er et godt stykke, og det bærer veien preg av, sier Vikhagen.

Sen åpning

Veteranen med 46 års erfaring er enig i at det har vært en spesiell vinter.

– Jeg tror aldri at jeg har opplevd snøskred på en del av de stedene som i vinter. Det må ha vært helt spesielle vindforhold og nedbør som har gjort dette, sier Grøvdal.

SPEKTAKULÆRT: Brøytemannskapene bruker GPS for å kunne finne frem veien til Trollstigen etter en lang vinter. Foto: Per Chr. Dyrø / TV 2

Allerede på mandag blir veien stengt igjen for å støpe siste rest med betongkanter.

Trollstigen åpner som regel i slutten av mai, så det er litt sjeldent at det åpnes så seint som 9. juni.

– Det har vært mye snø, og det er fortsatt mye snø igjen. Enkelte brøytekanter er «bare» fire til fem meter nå. På det meste har det vært 8 meter, sier Roar Vikhagen, byggeleder i Møre og Romsdal fylkeskommune.

– Jeg må skryte av de lokale entreprenørene som har gjort en fantastisk jobb med å få åpnet veien igjen, sier Vikhagen.