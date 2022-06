Fant video av Millehaugen dagen før pågripelsen

Det opplyser politiadvokat Børge Enoksen i Oslo politidistrikt til TV 2.

Tidligere har politiet fortalt at det var konkrete tips som gjorde at de rettet sin innsats mot Østmarka i Oslo tirsdag. Deretter tok det et døgn før de fant Millehaugen.

– Da vi fulgte opp tipsene, fant vi noe video som pekte i retning av Østmarka, sier Enoksen.

Han ønsker ikke å si noe om hvor og når Millehaugen er fanget på den aktuelle videoen.

LEDER ETTERFORSKNINGEN: Politiadvokat Børge Enoksen sier det gjenstår noen få etterforskningsskritt før de kan påtaleavgjøre saken mot Millehaugen og hans medsiktede. Foto: Per Haugen / TV 2

Enoksen bekrefter samtidig at politiet sitter på «en del» videomateriale som de ikke har delt med pressen underveis.

«Våt og forkommen»

Samtidig bekrefter politiadvokaten at Millehaugen har samarbeidet godt med politiet og gitt en grundig forklaring til politiet, slik 53-åringens forsvarer uttalte til pressen onsdag kveld.

– Han har gitt en utførlig forklaring både om bakgrunnen for unndragelsen fra soning og om hva han har foretatt seg den siste uka. Detaljene i hva han har forklart, ønsker vi ikke å gå ut med, sier Enoksen.

Under avhøret onsdag kveld var Millehaugen tydelig sliten. Han forsvarer, advokat Morten Furuholmen, har beskrevet ham som «våt og forkommen» etter en uke ute i regnet i Østmarka.

– Det har vært en personlig reise hvor han har vurdert om han orker å komme tilbake til en forvaringsanstalt hvor han ikke opplever at hans behov blir møtt, sier Furuholmen.

Svekket mistanke

Under avhøret forklarte Millehaugen seg også om sin kontakt med andre personer i forbindelse med den ukelange fengselsflukten.

Politiadvokat Enoksen opplyser at Millehaugen har vært i kontakt med flere personer, men vil ikke utdype hva de vet om denne kontakten. Han vil heller ikke svare på om 53-åringen har hatt tilgang på en telefon.

Én person har status som siktet for å ha medvirket til unndragelsen fra soning. Etter gårsdagens avhør er mistanken mot denne personen svekket.

– Vi vil ikke gå ut med hva det er som danner grunnlaget for siktelsen, utover at det dreier seg om medvirkning til unndragelse fra soning. Den mistanken er altså svekket etter avhøret, sier Enoksen.

Nå gjenstår «noen få etterforskningsskritt knyttet til beslag» før saken er ferdig etterforsket politiadvokaten kan avgjøre hvordan saken skal følges opp videre for Millehaugens del.

– Denne saken dreide seg om å få tak i ham og føre ham tilbake til soning, og det har vi lyktes med. Nå er det ikke mye som gjenstår, sier han.

Stig Storvik, regiondirektør i Kriminalomsorgen region øst, opplyser torsdag til NRK at Millehaugen vil bli flyttet til Ullersmo fengsel.