Slik skal forskerne hindre at fugl kolliderer med vindturbiner

Et nytt antikollisjonssystem utviklet hos SINTEF i Trondheim kan være redningen for havørn og annen fugl når omkring 1500 havvindturbiner skal settes opp langs kysten fram mot 2040.

NY TEKNOLOGI: Kameraer og sensorer på vindturbinen skaper et antikollisjonssystem som skal redde fuglene. Animasjon: SINTEF

At fugler kolliderer med vindturbiner er et kjent fenomen. Flere tiltak, som å male det ene turbinbladet, er forsøkt uten at det har løst problemet.

Forskning hos Norsk institutt for naturforskning viser at det særlig er fugler som benytter seg av såkalt svevende flukt som rovfugler eller sjøfugler som blir drept i kollisjonen med en vindturbin.

HAVØRN: Denne havørna ble funnet rett ved vindparken på Smøla i Møre og Romsdal. Foto: Roel May, Norsk institutt for naturforskning.

Nå håper forskerne på SINTEF i Trondheim at de har løsningen.

– Systemet heter SKARV (Slipper Kollisjoner ved Aktiv Regulering av Vindturbiner), sier sjefsforsker John Olav Tande hos SINTEF.

Han forteller at fastmonterte kameraer på vindturbinene skal oppdage fugl som nærmer seg og beregne fuglens videre bane.

SKAL TESTE: Sjefsforsker John Olav Tande ved SINTEF sier neste steg nå er å teste ut antikollisjonssystemet i praksis. Foto: Frank Lervik / TV 2

– Deretter reguleres hastigheten på turbinbladene slik at fuglen ikke kolliderer, men flyr rett gjennom, sier forskeren.

Antikollisjonssystem

Forskerne tror at det nye antikollisjonssystemet skal gjøre at færre fugl dør i møte med vindturbiner. Noe det blir mange av framover. Regjeringen varslet nylig en satsing på havvind som innebærer omkring 1500 flytende vindturbiner fram mot 2040.

SMØLA: Det er gjort lite forskning på i hvor stor grad fugler dør i møte med vindturbiner. Her er en av de 127 døde havørnene som er funnet ved vindparken. Foto: Roel May, NINA

Det er forsket lite på i hvor stor grad fugler dør i møte med vindturbiner i Norge. Det man vet baseres mest på forskningen NINA « Norsk institutt for naturforskning » har gjort på Smøla siden 2005. Der står det 68 vindturbiner.

– Vi har registrert døde fugler fra 40 forskjellige arter. Det er lirype og havørn som kolliderer oftest. På Smøla er det så langt funnet 127 havørn, sier seniorforsker i NINA, Roel May.

Seniorforsker Roel May ved Norsk institutt for naturforskning har kartlagt fugl som dør i kollisjon med vindmøller på Smøla. Foto: NINA

Når det gjelder fugler som treffer vindturbiner til havs vet man lite.

– Det er fordi fuglene forsvinner i havet etter kollisjonen og ikke kan registreres. Med den planlagte storstilte utbyggingen av havvind i Norge, er det stort behov for mer kunnskap om påvirkninger til havs og effektive tiltak for å avbøte disse, sier forskeren.

Har tatt patent

Det finnes allerede lignende systemer med kamerasystemer og sensorer i rotorbladene som skal hindre fugledød. Hos SINTEF i Trondheim tror de deres system vil vinne fram, selv om det ikke er prøvd ut i praksis enda.

– Antikollisjonssystemet kommer til å virke. Det er vi ganske sikre på. Vi har gjort simuleringer og tatt patent, sier sjefsforsker ved SINTEF, John Olav Tande.

Han tror også at systemet vil fungere best på store fugler som ørn, fordi deres ferd gjennom luften er mer forutsigbar med store sirkler enn andre flyvende skapninger.

– For eksempel flaggermus vil være nærmest umulige å beregne på grunn av deres flakkende flyging, sier forskeren.