Hoteller i ferd med å fullbookes: – Ville skyndet meg

Hoteller over hele landet melder om kanonvekst etter pandemien. Bemanningen er for lav, frykter VIRKE og NHO.

En pandemifri sommerferie er i sikte, og det ser ut til at mange nordmenn fortsatt velger Norge som sommerferie-destinasjon.

– Den store pågangen er en trend i Oslo, og det er en trend i hele Norge for øvrig. Akkurat nå er vi tilbake på nivået som var før pandemien, sier konserndirektør i Thon, Morten Thorvaldsen.

Ifølge Thorvaldsen er det både utenlandske turister og nordmenn som sørger for pågangen – ikke bare for sommeren, men også ut året.

– Det er bra booket i Oslo for hele sommeren og til og med første kvartal i 2023.

PRISVEKST: Økt etterspørsel medfører prisvekst, bekrefter konserndirektør Morten Thorvaldsen i Thon. Foto: Daniel Sannum Lauten/TV 2

Én ting kan bli problem

Det er også god booking i Bergen for sommeren, sier hotelldirektør Kjetil Smørås i De Bergenske. Han forteller at folk er glade for å endelig kunne være på tur igjen.

– Jeg har ikke opplevd så sterk strøm av forhåndsreserversjoner noensinne.

Selv om hotellbransjen merker stor pågang, forsikrer Smørås det fortsatt er mulig å finne ledige hotellrom.

– Ikke minst fordi det er en del avbestillinger. Det er litt variasjon i hvor mange som har bestilt og hvor mange om kommer. Sånn er det. Så det er alltid mulig å plukke opp kansellerte rom, sier han.

PÅGANG: Hotelldirektør Kjetil Smørås i De Bergenske forsikrer at det fortsatt er mulig å booke hotellrom. Foto: Tor Henning Flaatten / TV 2

Thorvaldsen peker på en annen utfordring som kan dukke opp.

– Det kan bli noen problemer med å få rom dersom man ringer samme dag, men som oftest så løses det fint.

Dyrere hotellrom

Den store pågangen fører imidlertid til en merkbar prisvekst i hovedstaden og andre populære destinasjoner.

– Prisene har gått opp, ja. Det blir dyrere jo lenger man venter. Vi har generelt en prisøkning på cirka 10 prosent, både grunnet etterspørsel og økte varekostnader, sier Thorvaldsen.

Smørås viser til to faktorer som fører til økte priser på hotellene hans.

– Vi har opplevd en veldig stor prisøkning på våre innsatsfaktorer, som er strøm og råvarepriser. Det er jo også veldig fint at våre medarbeidere har fått et godt lønnsløft i år.

VEKST-TREND: Morten Thorvaldsen i Thon sier de opplever merkbar interesse for sommeren. Foto: Berit Roald / NTB

– Det er bare en måte å dekke høye kostander på, og det er å ta riktige priser, sier han

Dermed må folk regne med at det er noe høyere priser for et hotellrom, sier Smørås. Likevel ser han en endring hos turistene, ettersom de er villig til å betale for kvalitet og større rom.

– Da vi kanskje tidligere satt igjen med de store og litt kostbare rommene, så er det litt motsatt nå. De største og dyreste rommene, de går først.

Råder nordmenn til å skynde seg

Bransjedirektør for kultur og opplevelser i VIRKE, Rhiannon Hovden Edwards bekrefter trenden. Hun sier at pågangen på hotell og andre overnattingstilbud er nær doblet siden før pandemien.

Hun råder derfor reisende til å være tidlig ute med å bestille norgesferien.

POPULÆRT: Direktør for kultur og opplevelser i Virke, Rhiannon Hovden Edwards, bekrefter at mange norske hoteller opplever økt vekst. Foto: Truls Aagedal / TV 2

– Hvis du har spesifikke ønsker, og skal til de mest populære stedene, ville jeg skyndet meg med å bestille. Norge er stort, langt og mangfoldig, så hvis du ikke får plass der du vil så finnes det mange andre gode alternativer.

Edwards trekker frem lav bemanning som en utfordring.

– Bransjene som ble hardest rammet av pandemien mistet mange ansatte, og nå er det vanskelig å få tak i nok folk igjen.

Hun råder derfor turister til å være ekstra tålmodige og forståelsesfulle i sommer.

– Ta ting med et smil. Det er mange nye på jobb, og mange gjør dette for første gang.

IKKE NOK: Kommunikasjonsdirektør i NHO Reiseliv, Merete Habberstad, sier mange hoteller sliter med bemanningen. Foto: Per Sollerman

– Mangler ansatte

NHO melder om at hotell-pågangen noen steder er større enn normalt.

– Særlig i noen byer, som Oslo og Stavanger, sier kommunikasjonsdirektør for NHO reiseliv. Mange hoteller er tilbake på normalt nivå, og noen steder er nivået over normalt, sier kommunikasjonsdirektør i NHO Reiseliv Merete Habberstad.

4 av 10 reisebedrifter er tilbake til normalen, og 2 av 10 over normalen, ifølge NHO.

– Det er mest nordmenn som fyller hotellene, sier Habberstad.

Hun forteller at halvparten av NHOs medlemsbedrifter ser en økning over de neste 6 månedene.

Også Habberstad nevner hotellbemanningen som en utfordring.

– Flere hoteller mangler ansatte, det er en senvirkning av pandemien. Noen av de utenlandske sesongarbeidere har reist hjem, noen har funnet jobb i andre næringer. Mange har nye ansatte

Etter pandemien har mange utenlandske sesongarbeidere har reist hjem, og noen har funnet jobb i andre næringer, forteller Habberstad.

– Det er enkelte hoteller som må redusere åpningstider eller servering i restaurantene på grunn av dette. De trenger personell fra utlandet, spesielt kokker.

Lang saksbehandling gjør situasjonen ekstra vanskelig.

– Saksbehandling må ta kortere tid, nå tar det rundt 4 måneder for å få dem inn, og da er sommeren over.

Strevsomt å sikre bemanningen

Til tross for at næringslivsorganisasjonene peker på bemanning som en utfordring, sier Smørås i De Bergenske at de har klart seg bra.

– Det eneste området vi har hatt litt større utfordringer er kokkesiden. Vi er bra dekket, og det ser ut til at det løsner litt nå. Fra og med juni har vi en god følelse og god kontroll på produksjonen vår.

Lenger nord, i Tromsø, melder hotellene om at situasjonen er mer normal, men å sikre nok ansatte innebærer hodebry.

Ved Quality Hotel Saga har de lagt ned betydelig innsats for å lande sommerkabalen.

UTFORDRENDE: Det har vært vanskelig å sikre seg nok ansatte, forteller Hotellsjef ved Quality Hotel Saga, Jevgeni Mlinnikov. Foto: Daniel Gangeskar/TV 2

– Vi har klart å sikre oss god bemanning gjennom sommeren, men det har vært krevende. Det har gått trått når man har lyst ut stillinger, og jeg mistenker det har sammenheng med arbeidsinnvandring. Det er strevsomt, men vi har i alle fall klart å sikre oss ut sommeren, sier hotellsjef Jevgeni Mlinnikov.

Han sier det med god margin fortsatt er mulig å sikre seg rom i Tromsø.

– Noen uker er relativt fulle, men det er grei kapasitet uansett, og fullt mulig å få rom, sier Mlinnikov.

Hotellsjef ved Smart Hotels i Tromsø, Marius Thorsen, sier sommertrafikken er varierende.

– Det ser ganske bra ut. Vi har perioder som er helt ledige, men også perioder som er fullbooket i forbindelse med noen arrangementer, sier Thorsen.

Men hotellrommene blir dyrere – også i Tromsø.

– Vi ser en prisøkning sammenlignet med fjoråret, men prisene er fortsatt overkommelige.