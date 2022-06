– Sikker på at Leknessund får Tour de France-debuten i år

– Jeg er helt sikker på at vi får se ham på startstreken i København 1. juli, sier TV 2s sykkelekspert Magnus Drivenes.

Den 23 år gamle Tromsø-gutten, som sykler for Team DSM, har ikke syklet et eneste ritt siden han fullførte Tour de Romandie 1. mai. De tre siste ukene har han tilbragt på høydesamling på Tenerife. Søndag står han på startlisten til Sveits Rundt, som av mange sees på som den perfekte oppladningen til Tour de France.

– Når han blir sendt på høydesamling i tre uker fremfor å sykle Tour of Norway på hjemmebane, så må det bety at DSM har klare planer for at han skal til Tour de France. Når man ser på de rittene han har kjørt i år, så er det utelukkende tøffe WorldTour-ritt.



– I de rittene han har kjørt, har han stort sett vært enten den beste klatreren, eller tett på de beste. Det er kun Thymen Arensman og Romain Bardet som har klatret bedre i år, og de har kjørt Giro d'Italia. Spesielt 11.plassen sammenlagt i Paris-Nice og prestasjonen på den siste etappen tror jeg har vært utslagsgivende for en Tour-plass for Leknessund, sier Drivenes.

Under Tour of Norway i slutten av mai bekreftet lagets sportsdirektør, Bennie Lambregts, overfor TV 2 at Leknessund er på den såkalte «long-list» til Tour de France. Men DSM holder kortene tett til brystet og hovedpersonen selv kan ikke bekrefte noe.

– Laget er ikke tatt ut, men jeg håper i hvert fall å være i god form i sommer, så får vi se hvor jeg får brukt den, sier Leknessund med et smil om munnen.

– Hva ville en slik mulighet betydd for deg?

– Først og fremst ville det betydd at jeg hadde hatt tre harde uker foran meg. Men det er klart; det hadde vært fett. Dette er noe man må ha på CV-en for å kunne kalle seg en ordentlig sykkelproff.

En av fire nordmenn til touren?

Leknessund har lenge vært sett på som et av de største talentene i norsk sykkelsport. Foran 2021-sesongen forlot han Uno-X til fordel for DSM.

– At Leknessund får kjøre Tour de France, viser hvilken tro de har på ham. Fjorårssesongen var tidvis tøff, men han viste glimt av hva han er god for. Han kunne sannsynligvis kjørt ritt på lavere nivå og vært med å kjempe høyere på resultatlisten, men han har klart seg bra i de rittene han har kjørt. Jeg håper han kommer inn i rittet med litt lave skuldre, samtidig som han er offensiv og gripe de sjansene han får. Det er utrolig viktig for hans utvikling at han nå får et treukersritt i beina, mener Drivenes.

Fra ei hytte - på 2000 meters høyde på Tenerife - drister Leknessund seg til å svare på hvilket mål han setter seg hvis han får plass på laget til sommerens store eventyr.

– Det høres kanskje «toillat» ut, men det er å gjennomføre.

TV 2s sykkelekspert sikter imidlertid høyere, selv om vi snakker om en førstereis.

– Både de beste klatrerne og de beste spurterne til DSM har vært i Giro d'Italia. Det er stor sannsynlighet for at Leknessund kommer til å få en fri rolle i Touren. Det kommer nok til å bli for tøft å hevde seg i sammendraget, men Leknessund er absolutt kapabel til å være med å kjempe om etappeseire på tøffe bruddetapper. Han har stor kjørestyrke og bra kapasitet, men mangler litt erfaring i slike situasjoner på dette nivået.

Dette vil i så fall trolig bety at det blir fire norske ryttere i Tour de France. Alexander Kristoff virker trygg på en plass. I samme sjiktet ligger sannsynligvis UAE-proffen Vegard Stake Laengen. Edvald Boasson-Hagen er nok ikke et like sikkert kort, men han har dette i planene sine.

Ned fra høyden

I morgen forlater Leknessund den spanske ferieøya med kurs for Sveits og åtte etapper som byr på forskjellig terreng. Sveits Rundt var uten tvil det store høydepunktet for den klatresterke rytteren i fjor. Der skulle han etter planen være hjelperytter for Tiesj Benoot, men var bedre enn ham på flere av de tøffeste etappene, og måtte vente på ham etter ordre fra laget. Før den siste etappen lå han som nummer 14 i sammendraget og kjørte i ungdomstrøya, men i stedet for å forsvare seg inn til en hederlig plassering, var han en del av et offensivt DSM-lag som angrep med tre ryttere og gikk all in for å klatre på listene. Motvind og lag som gjorde det de kunne for å forsvare topp ti-plasseringene sine gjorde at det ble tøft å holde unna.

– Det er et ritt som passer meg bra. Jeg gjorde det bra her i fjor og håper å gjøre det minst like bra i år. Det er harde etapper, men fjellene er heldigvis ikke så bratte som de er i eksempelvis Baskerland Rundt, der det går rett opp.

– Har du savnet å sykle ritt - etter en pause på seks uker?

– Det har egentlig vært deilig å ha litt fri fra ritt, men jeg gleder meg til å komme gang. Det blir godt å komme meg ned fra fjellet, forteller han samtidig som han tar oppvasken etter frokosten i hytta der flere av DSM-rytterne har tilbrakt den siste tiden.

– Det finnes et hotell her oppe, der mange av rytterne fra de andre lagene bor. Vi har valgt å innlosjere oss på ei hytte med veldig enkel standard. Det har egentlig vært deilig. Her er det lite annet å finne på, så vi får trent veldig bra. Det blir som regel en tur på 4-5 timer hver dag og 4000 høydemeter.