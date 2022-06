Norske politikere har lenge vært tydelige: Går det slik de vil, skal det kun selges nullutslipps personbiler her til lands fra 2025. Det målet er vi godt på vei mot. Så langt i år er elbilandelen på over 80 prosent.

Men det er ikke bare i Norge bensin- og dieselbilene er under hardt press. Det samme ser vi i resten av Europa.

EU spiller naturlig nok en viktig rolle. De har det ikke like travelt som våre hjemlige politikere, men har nå vedtatt av biler med forbrenningsmotor som slipper ut CO2 ikke skal selges fra og med 2035.

Omfattende debatt

Dette fikk nemlig flertall i EU-parlamentet denne uken. Nå starter forhandlinger med de ulike medlemslandene, rundt hvordan loven skal utformes.

I forkant av vedtaket har det vært omfattende debatt. Da EU-kommisjonen i fjor la frem forslag om forbud fra 2035, ble det møtt med motstand fra en rekke hold.

Flere konservative partier tok til orde for at dette var for strengt, og for tidlig. Flere jobbet for å få til et kompromiss, konkret ved at man skulle få ned utslippene 90 prosent fra 2035, ikke 100 prosent.

EU-parlamentet har talt: De vil ha slutt på salg av nye bensin- og dieselbiler fra 2035. Foto: NTB Scanpix

Skille mellom øst og vest

Det viktigste argumentet var frykten for at dette vil ramme europeiske bilprodusenter hardt og at det også vil påvirke konkurranseforholdet mellom disse – og aktører i andre verdensdeler.

Flere store bilprodusenter har også jobbet for å unngå 2035-forbudet, blant dem Volkswagen-konsernet og Renault. Mens andre, som Ford og Volvo, har ment at dette er riktig vei å gå.

Underveis i debatten har vi også sett et klart skille mellom vest og øst i Europa, der skepsisen er ekstra høy i landene som ligger i Øst-Europa.

Skoda er svært viktig for Tsjekkias økonomi, her er deler av fabrikkanlegget i Mlada Boleslav. Foto: Skoda.

Grønne fanatikere

Tsjekkias statsminister Andrej Babis gikk tidlig ut og erklærte at landet motsatte seg forslaget og at de ville jobbe for at det ikke ble vedtatt.

"Er sterkt Tsjekkia" står det på capsen til statsminister Andrej Babis. Sterk er også skepsisen hans til EUs forslag om å forby bensin- og dieselbiler. Foto: NTB Scanpix

– Vi kommer ikke til å stemme for forbudet mot å selge biler med fossilt drivstoff. Det er ikke mulig. Vi kan ikke tvinge gjennom noe grønne fanatikere har funnet på, sier Babis.

Bilproduksjon utgjør en stor del av Tsjekkias industri. I skepsisen mot EUs planer ligger det nok også en betydelig bekymring for at dette vil gå ut over denne næringen. Volkswagen-eide Skoda er svært viktig for både økonomi og arbeidsplasser i landet. I tillegg har både Hyundai og Toyota bilfabrikker i Tsjekkia.

