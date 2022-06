Politiet frigir navn på savnede etter flyulykke i Nederland

Politiet frigir navn på far og sønn som er savnet etter flystyrten i Rotterdam.

I samråd med de nærmeste pårørende bekrefter politiet at det er Lars Haukeland og Filip Haukeland som er savnet etter flyulykken ved Rotterdam i Nederland søndag 5. juni.

Gjennom politiet ber familien om ro og minst mulig oppmerksomhet.

Det var søndag et småfly styrtet i et havneområde i den nederlandske byen Rotterdam. To personer var ombord i flyet som styrtet, men det er foreløpig ikke gjort funn de savnede.