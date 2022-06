Forteller om det stjernespekkede bryllupet – blir flau over én ting

Forrige helg giftet moteprofil Vanessa Rudjord (46) og forretningsmann Jonas Forsang (41) seg i Paris. Feiringen gikk gjennom hele helgen - og selve giftemålet foregikk i det eksklusive slottet Chateau de Villette.

Bryllupet var stjernespekket, og gjestelisten besto av blant andre Petter Stordalen, Astrid Smeplass og kronprinsesse Mette-Marit.

Flere medier var tilstede for å få et glimt av den celebre gjestelisten og brudeparet.

I torsdagens episode av «Synnøve & Vanessas podcast» åpner de opp om hvorfor det var innført mobilforbud for alle gjestene.

– Det er jo egentlig litt flaut å be om, men samtidig så var det så viktig for meg at alle skulle føle at de ikke trengte å ta opp mobilen og filme, jeg ville i hvert fall være i nuet, sier Rudjord i episoden.

I forkant sendte de ut melding til gjestene om at det ikke var lov til å filme eller publisere noe fra arrangementet i sosiale medier.

Istedenfor hadde paret hyret inn en privat fotograf som også filmet underveis.

– Da jeg så bildene kjente jeg at det var jævlig bra at vi hadde mobilforbud, fordi vi så ikke ut.

– Det beste med det var at ingen hadde danset som om ingen så på hvis vi ikke hadde hatt forbudet, folk turte å være seg selv uten å tenke på at de ble filmet, sier Rudjord.

– Det var deilig å slippe å ha det fokuset, legger Skarbø til.

Ifølge begge var alle gjestene fornøyd med at reglene for foto var så strenge.

Torsdag la også Rudjord, som har vært gift to ganger tidligere, ut sitt første bilde av brudekjolen.

På bildet er kjolen merket med designeren Monique Lhuillier. På nettsiden må man sende forespørsel for å få oppgitt pris på kjolene. Rudjord har selv oppgitt at totalprisen endte på 200.000,- i en tidligere podkastepisode.