Tilgir eks-kompis etter sexvideo-skandale

37-åringen forteller at han har gått videre etter en langvarig sak fra 2015 som fornærmet mot Karim Benzema, hvor en sexvideo var involvert.

Det førte blant annet til at Valbuena og lagkamerat Benzema ble utestengt fra det franske landslaget.

– Jeg bærer ikke nag. Det var en vanskelig tid, som jeg måtte bruke tid til å samle meg på, sier Mathieu Valbuena til RMC Sport.

Benzema ble i november i fjor dømt i fransk rett for utpressingsforsøk på daværende landslagskamerat Valbuena. En sexvideo fra Valbuenas telefon ble brukt som middel. I tillegg til dommen på ett års betinget fengsel må han også betale en bot på rundt 750.000 kroner.

– Jeg har lagt saken bak meg etter alle disse årene, sier Valbuena.

– Jeg skulle ønske at karrieren min endte på en annen måte, men sånn har det blitt, fortsetter han.

Real Madrids omstridte spisshelt: – Han har vært hatet

Droppet anke

For rundt to uker siden vant Benzema Champions League med den spanske hovedstadsklubben. Uken etter besluttet Benzema å droppe anking av saken, som han ble kjent skyldig i.

– Jeg ber om unnskyldning av hele mitt hjerte, sa Benzema i retten i november i fjor.

– Fortjener gullballen

Som et tegn på Valbuenas tilgivelse lovpriser han den utrolige sesongen La Liga og Champions League-vinner Benzema nylig har hatt. Mannen som regnes som en av verdens beste spisser noterte seg for 27 nettkjenninger i La Liga og 15 mål i Champions League.

– Det ville vært uærlig å si at han ikke fortjener Gullballen. Jeg har ingen problemer med å si det, sier Valbuena om sin gamle landslagskollega.

I mai i fjor gjorde Benzema comeback for Frankrike etter å ha stått utenfor i fem og et halvt år. I sommerens EM scoret franskmannen fire mål for «Les Bleus», som røk ut mot Sveits i åttedelsfinalen.

Valbuena spiller for tiden i greske Olympiakos. Tidligere har kantspilleren vært innom klubber som tyrkiske Fenerbache, russiske Dinamo Moskva og de franske klubbene Lyon og Marseille.