Den nyeste generasjonen av Bentleys flaggskip – Flying Spur – kom for et par år siden. Den har så langt kun vært tilgjengelig med V8 eller W12-motor. Ikke at det er noe nederlag. Sistnevnte har 635 hestekrefter – og en toppfart på 333 km/t!

Men så store motorer gjør noe med prisen. Særlig her i Norge.

Men nylig avduket Bentley Norge for første gang den ladbare utgaven – Flying Spur Hybrid. Broom er først i Norge med å teste den – og da gjorde vi det like godt skikkelig. Men en roadtrip til Vestlandet.

Mektig utsikt. Fjellene i bakgrunnen er ikke så verst, de heller.

Helikopter og ferger

Øverst i denne artikkelen finner du videotesten vår – en opplevelse vi ikke glemmer med et første. Den inkluderer både en av Norges mest sjarmerende fergestrekninger, flotte fjellveier, helikoptertur – og høye brøytekanter.

Bentley Norge har store forhåpninger til den nye bilen. De har sikret seg syv eksemplarer i 2022. Er du raskt ute, er du sikker på å få bilen din før nyttår.

Blir alle solgt, er det uten sammenligning det beste året for Flying Spur-salg i Norge.

Selv Bentley-eiere tar seg ikke råd til denne lakken

Rekkevidde

Bilen har en 14,1 kWt batteripakke – og skal klare 41,5 kilometer på strøm (WLTP). Det er ikke veldig imponerende. Flere nye hybrider kan vise til rundt 100 kilometer.

Men Flying Spur er en diger skute, lesset breddfull av utstyr og med digre felger – og da er rekkevidde ikke helt øverst på prioriteringslisten.

Våre tester viser imidlertid at den klarer over 50 kilometer om du kjører rolig – og forholdene ellers er gunstige (18 varmegrader, tørr asfalt).

Det var etterhvert flere som slengte seg på kjøreturen.

Har tapt 2,5 millioner - for hver solgte bil!

Kostbar, men ...

Du husker kanskje at vi nevnte W12-utgaven tidlig i artikkelen. Den koster nesten en million kroner mer enn Flying Spur Hybrid. Skal du ha V8-motor er den 435.000 kroner dyrere enn testbilen.

Likevel, du må ut med minst 2.685.000 kroner for å få navnet ditt i vognkortet på den blodferske luksusbilen. "Riktig" spekket ender du fort på tre millioner blank. Så billig er det vanskelig å kalle den ...

Men så er det også en helt spesiell bil. Og akkurat det fikk både vi og mange av de møtte erfare.

Test kommer senere – men akkurat nå kan du altså se videotest av bilen øverst i artikkelen.

Vi kom over 50 kilometer før det ble tomt for strøm. Selv etter nesten 70 kilometer, er forbruket kun 0,25 l/mil. Aldri har du kunne kjøre en Bentley så rimelig.

Video: Denne detaljen er unik – og råtøff – kun for Bentley:

Les vår test av helt nye Bentley Bentayga Hybrid her