Mann installerte avlyttingsutstyr hos eksen

En mann i 40-årene er i Sogn og Fjordane tingrett dømt for å ha installert avlyttingsutstyr i boligen til sin ekssamboer.

Avlyttingen skjedde i januar i fjor, ifølge tingrettsdommen. Da hadde mannen, uten lov, gått inn i huset til eksen og installert avlyttingsutstyret i et skap.

Mannen erkjente å ha plassert avlyttingsutstyret i ekssamboerens bolig, og saken gikk derfor som en såkalt tilståelsessak.

Retten fant det skjerpende at avlyttingen ikke bare hadde som mål å fange opp samtalene til ekssamboeren, men også hva andre som oppholdt seg der snakket om.

– Handlingen ble begått i hjemmet til ekssamboeren, et sted hvor man skal kunne føle seg trygg, skriver tingretten.

I dommen står det at handlingen fremstår som en betydelig integritetskrenkelse.

Mannen dømmes til fengsel i 60 dager, hvor 30 dager utsettes med en prøvetid på to år. Han ble også dømt til å betale en bot på 50.000 kroner for kjøring i ruspåvirket tilstand, og ble fratatt førerkortet i to år.