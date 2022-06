sDen kom i salg første gang i juli 1973. Det er altså straks 50-års jubileum for Volkswagen Passat. Men om den fyller 50 år som nybil i Norge, det er slett ikke sikkert.

Mye tyder nemlig på at Passat snart forsvinner fra det norske markedet. Ryktene om det har gått en stund og overraskende er det heller ikke. Utvalget av stasjonsvogner med bensin- og dieselmotor har nemlig blitt kraftig redusert de siste årene.

Tar fortsatt imot bestillinger

Lars Joakim Hanssen er kommunikasjonssjef for Volkswagen i Norge. På spørsmål om hva som nå skjer med Passat her hjemme, sier han dette:

– Vi fortsetter å ta imot bestillinger på Passat, og vil kommunisere ut i markedet når det er naturlig å ta den ut av modellsortimentet i Norge. Passat har over tid vært en svært populær modell for norske kunder, men vi ser at flere nå velger å gå over til nullutslippsbiler

Noen «sluttdato» synes dermed ikke å være bestemt. Men hos VW handler det meste nå om elbiler, det gjelder ikke minst i Norge.

Passat stasjonsvogn har i mange år vært en ekte norsk folke-bil.

Skreddersydd Passat-kundene

– Volkswagen har ledet an i arbeidet med en omlegging av bilparken til nullutslippsbiler. Vi har som ambisjon at 90 prosent av vårt totale nybilsalg i år skal være fullelektriske biler. Med et nybilsalg bestående av cirka 80 prosent elbiler så langt i år, er Volkswagen i rute med å nå målet om et fullelektrisk nybilsalg i 2025. Om ikke altfor lang tid skal det også lanseres svært spennende ID.-modeller som vil være skreddersydd mot dagens Passat-kunder, sier Hanssen.

Dette handler blant annet om konseptbilen ID.Vizzion som ble vist første gang for flere år siden. Dette er en svært sporty sedan. Men det vil overraske om ikke Volkswagen også tenker en stasjonsvogn-aktig modell, kanskje med en god dose crossover-faktor.

Konseptbilen ID.Vizzion viser litt av hva VW tenker om fremtidige familie-elbiler.

GTE er bestselger

Sammenlignet med mange andre folkelige stasjonsvogner, klarte Passat seg lenge ganske godt i Norge. Det skyldes at VW her var tidlig ute med ladbar hybrid. Første generasjon Passat GTE solgte bra og kompenserte for at veldig mange kunder forlot bensin- og dieselvariantene.

Men nå har dette også bremset godt opp. Salget av ladbare hybrider er kraftig redusert så langt i 2022 og det er nok ikke veldig mye som tyder på en snarlig oppgang.

GTE med 218 hestekrefter er bestselgeren så langt i år, men noe storsalg snakker vi ikke om her: Så langt i år er det totalt sett solgt og registrert 128 nye Passat. For å sette det tallet litt i perspektiv: Ved utgangen av mai var det registrert 3.067 eksemplarer av elbilen VW ID.4. Da snakker vi knockout.

Spesialutgaven Alltrack var en kjempesuksess for noen år siden. Litt høyere bakkeklaring og diskret offroadstyling skiller den fra "vanlig" Passat.

Erkerivalen forsvant

Som nevnt har det forsvunnet mange stasjonsvogner fra det norske markedet de siste årene. Dette gjelder særlig biler fra de mer folkelige merkene.

Toyota Avensis gikk ut for et par år siden. I fjor var det så slutt for en bil som i mange år knivet hardt med Passat om kundene: Nemlig Ford Mondeo.

Etter at storselgeren Mustang Mach-E kom inn og tok over det meste av Ford-salget, var det ikke lenger marked for Mondeo i Norge. Her spilte det naturligvis også inn at Ford ikke kunne tilby Mondeo som ladbar hybrid.

