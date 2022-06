Denne uvanen måtte Simon Nitsche kvitte seg med som programleder

Skal vi tro Simon Nitsche, var det særlig én ting han måtte slutte med da han gikk fra å være anker til programleder.

– Det er litt løsere i snippen å være programleder enn å være anker. Så de strenge sportsanker-faktene måtte jeg legge fra meg.

PROGRAMLEDER: Her er Simon i forbindelse med opptak av "I fyr og flamme" Foto: Magnus Kaslegard / TV 2

Dette handler programmet om

Det er tre lag som konkurrerer mot hverandre i hver episode av «I fyr og flamme». Disse lagene består av Iselin Guttormsen (35) og Alexandra Joner (32), Thomas Gullestad (42) og Ailo Gaup (43) og Victor Sotberg (30) og Robin Hofset (30).

Kjendisduoene må forklare at de har gjennomført vågale utfordringer som er dokumentert på video. Enten snakker de sant, og har faktisk gjennomført den gitte utfordringen, eller så må de lyve og prøve å overbevise resten om at de har gjort utfordringen.

Programleder Nitsche og to gjestedommerne skal sammen finne ut hvem som snakker sant, og hvem som bare bløffer.

I videoen øverst i saken forteller en av deltakerne at de slutter i underholdningsbransjen etter at dette programmet er sendt på TV.

ROS: Nitsche sier at TV 2-anker Arill Riise har vært en viktig person for ham. Foto: TV 2

Takker en kollega

Selv om det er mye som er annerledes mellom de to jobbene til Nitsche, er det også mye som har overførelsesverdi. Han sier at det å holde styr på regler og poeng er noe han tar med seg fra ankerjobben.

– Det er mye nytt, men jeg prøver bare å være i det og kose meg i den rollen. Hvis jeg begynner å tenke for mye, så blir det rør. Det er ny type utfordring for meg. Det er uvant, men jeg begynner å like det godt og tenker at jeg er glad for at jeg takket ja.

Nitsche har hatt litt av en reise de siste årene. Fra 2016 til 2018 jobbet han i produksjonen til «Senkveld med Thomas og Harald», så ble han sportsanker i 2018, og så vant han «Skal vi danse» i 2021.

– Jeg syns det er veldig stort å få være programleder for et satsingsprogram. Det har vært et veldig fint år, og jeg har kost meg med «Skal vi danse»-opplevelsen. Nå starter et nytt kapittel, som jeg gleder meg til å ta fatt på. Med det sagt, så savner jeg jo sportsnyhetene. Jeg hadde det for eksempel veldig gøy med Arill Riise. Det var et høydepunkt på jobb. Vi hadde en humørfylt tone på jobb, og det får jeg bruk for nå i den nye jobben min. Så jeg må takke ham, for at han gjorde arbeidsdagene morsomme. Jeg er takknemlig for alt jeg har fått oppleve de siste årene.

Det er ennå ikke bestemt når «I fyr og flamme» får premiere på TV 2.