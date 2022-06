Meteorologen om årets sommervær: – Ser ikke helt lovende ut

Sommeren har hittil bydd på mildt sagt varierende vær, og skal vi tro meteorologen vil ikke et langvarig finvær komme med det første.

Regn, vind, sol og sydenvarme - sommeren har så vidt begynt, men har allerede vist seg fra alle mulige sider.

Energimeteorolog i StormGeo, Olav Krogsæter, har ikke de beste nyhetene for solglade nordmenn som ønsker seg mer finvær.

– Det ser ikke helt lovende ut de neste ukene, det gjelder hele landet.

Ikke endring med det første

Meteorologen forklarer at det er svært krevende å spå været så langt frem i tid, og at slike prognoser er svært usikre.

– Det er vanskelig å skille mellom hvor i landet det blir fint og dårlig vær når man beveger seg lengre enn noen uker frem i tid.

Tidligere denne sommeren har flere deler av landet allerede fått kjenne på de ordentlig høye temperaturene. Krogsæter forteller at tilsvarende sommervær nok ikke kommer med det første.

– De siste månedsprognosene kan gi en slags pekepinn, og selv om man i deler av landet har fått kjenne på temperaturer over 25 grader tidligere, vil det nok være en stund før en får et slikt langvarig høytrykk.

– Liten sjans for langvarig sommervær

Valget mellom regnjakke og shorts har vært vanskelig å ta første del av juni, og værgudene endrer som oftest mening i løpet av dagen.

En ustabil værsituasjon med vekslende lavtrykk har de siste dagene preget store deler av landet.

– Den trenden tar nok ikke slutt med det aller første i alle fall, sier Krogsæter til TV 2 og legger til:

– Det kommer til å være fine dager innimellom, men det er liten sjans for et langvarig flott sommervær.

REGN: Været kommer i sommer til å være preget av små lavtrykk. Foto: Kyrre Lien / Scanpix

Lys i enden av tunnelen

Han forklarer at temperaturene hovedsakelig vil ligge på 15 til 20 grader, og at man nok må lenger sørover for å komme enda høyere på termometeret.

– Sør for alpene vil du få noe mer stabilt sommervær. I Sevilla i Spania vil det være 40 til 45 grader i nærmeste fremtid, så da er det kanskje mer behagelig med det været vi har i vente.

Han forteller at når man nærmer seg fellesferien vil det være mer håp.

– Det flotteste sommerværet må vi nok vente en stund på, sier han og legger til:

– Foreløpig ser det ut som at det været vi ser nå vil fortsette i noen uker til, men fra midten av juli kan muligens se noe bedre ut uten at jeg kan si det med full sikkerhet.