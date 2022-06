I ordkrig med Lavrov: – Hva annet har du stjålet?

Russlands utenriksminister Sergej Lavrov har siden landets invasjon av Ukraina vært Kremls største ansikt utad.

Onsdag ble han overrumplet av et spørsmål fra en ukrainsk journalist, og gikk til verbalt motangrep.

Se video av ordvekslingen lenger ned i saken.

– Russland har store problemer med omdømmet, og utenriksministeren må fronte hele sulamitten. Denne krigen foregår ikke bare på slagmarken, men også i hvordan man kommuniserer.

Det sier Jakub M. Godzimirski til TV 2. Han er Russland-forsker ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI).

EKSPERT: Jakub M. Godzimirski har jobbet med russisk utenriks- og sikkerhetspolitikk hos NUPI i over 20 år. Foto: Sveinung Kyte / TV 2

Brøt inn

Lavrov holdt pressekonferanse med sin tyrkiske kollega Mevlut Cavusoglu, da den ukrainske journalisten Muslim Umerov brøt inn og tok ordet.

– Jeg er fra ukrainsk TV og vil absolutt stille et spørsmål, sa Umerov.

Lavrov så tydelig brydd ut av avbrytelsen, men Umerov benyttet anledningen til å stille spørsmålet direkte til Lavrov.

– Bortsett fra korn, hvilke andre varer har du stjålet fra Ukraina og hvem har du solgt dem til, lød spørsmålet.

TOK ORDET: Den ukrainske journalisten Muslim Umerov fikk ikke ordet, men reiste seg likevel for å konfrontere Sergej Lavrov. Foto: Reuters

Til motangrep

Den russiske utenriksministeren trakk på smilebåndet etter å ha hørt spørsmålet, før han skjøt tilbake med anklager mot ukrainerne.

– Dere ukrainere er alltid opptatt av hva dere kan stjele og dere tror alle tenker på samme måte. Vårt mål er klart: Vi vil redde folket fra presset fra et nynazistisk regime. Vi hindrer ikke kornet. For at det skal forlate havnene, må herr Zelenskyj gi ordren om det, sa Lavrov.

Se spørsmålet til journalisten og svaret fra Lavrov i videoen under.

Russland-forsker Godzimirski mener Lavrovs beskyldning om at det er ukrainerne som stjeler, er i tråd med det offisielle russiske narrativet om at Ukraina er en kunstig stat med landområder «stjålet» fra Russland.

Han tror likevel spørsmålet satte Lavrov under press.

– Det kom sikkert litt overraskende på ham, men han er jo en diplomatisk ringrev så han har vært utsatt for tilsvarende spørsmål før. Han må fronte denne krigen som ikke er så populær i store deler av verden, sier Godzimirski.

NEKTER: Russlands utenriksminister Sergej Lavrov benekter at Russland stjeler ukrainsk korn. Foto: Adem Altan / AFP / NTB

– Enkel og komplisert sak

De påståtte russiske korntyveriene i Ukraina har skapt diskusjon den siste tiden. Ukraina hevder at Russland har stjålet 400.000 tonn med korn fra okkuperte områder i landet.

– Dette er både en enkel og en komplisert sak. Den er enkel fordi nå som Russland har tatt et stort jafs av Ukrainas territorium så er det en del korn lagret i kornlagre som Russland fikk kontroll over. Det er klare bevis for at russerne flytter korn lagret i ukrainske havner til Russland, sier Godzimirski.

MARIUPOL: Havnebyen Mariupol i Donetsk-regionen har vært hardt krigsrammet. Den ble tidlig beleiret av russiske soldater. Foto: AFP / NTB

Likevel mener han at Russlands forhold til Luhansk og Donetsk, som Putin har anerkjent som selvstendige republikker, gjør det hele mer komplisert. Mange av kornlagrene ligger nemlig i disse regionene.

– Da kan Russland påberope seg retten til å frakte dette kornet til seg selv, fordi de påstår at det tilhører en av folkerepublikkene som de har en samarbeidsavtale med.

Det er slik Kreml ønsker å fremstille situasjonen, ifølge Godzimirski.

ØDELEGGELSER: Bildet viser krigsødeleggelser i byen Rubizjne i Luhansk-regionen. Foto: Alexander Ermochenko / Reuters / NTB

– Vil få mye oppmerksomhet

Journalisten, Muslim Umerov, har sagt til AFP at han rakk opp hånden da det ble åpnet for spørsmål på pressekonferansen, men at han ikke fikk ordet. Da reiste han seg og brøt inn.

– Jeg tok sjansen på å forstyrre pressekonferansen fordi alle oss i Ukraina venter på svaret på dette spørsmålet, sa journalisten.

– Det er opplagt at alle ukrainske journalister benytter alle anledninger til å stille sånne spørsmål, fordi de vet det vil få mye oppmerksomhet, mener Godzimirski.