Bærer på en sorg: – Folk klarer ikke skjønne at jeg er utrolig lei meg

Det ble mye følelser da Vegard Harm (25) nylig gjestet podcasten til venninnen Ida Fladen (36), Ida med hjertet i hånden. Her snakker de åpenhjertig om flere ting, blant annet sorgen rundt barn og fremtiden.

Midtveis i episoden kommer Harm inn på temaet kjærlighet og barn. Han forteller åpenhjertig om at han synes det er sårt å se venninnene som etablerer seg og får barn.

Han forklarer dette med at han skulle ønske han hadde samme mulighet til å få egne barn, sammen med personen han skal dele livet sitt med.

Føler seg utenfor

Harm har tidligere vært åpen om utfordringene med å godta at han er homofil. På spørsmål fra Ida om dette med barn bunner i at han kun vil være som venninnene sine, svarer Harm:

– Jeg vil jo absolutt bare være som de ja. Og vi er jo veldig like på veldig mye, spesielt når det kommer til alt det ytre.

Likevel forteller han at når de er sammen. så er han samtidig litt utenfor fordi han ikke kan få det samme som dem, nemlig egne barn med sin partner. Han er klar på at dette ikke er venninnenes feil, men at det likevel er sårt.

Forsvinner fra venninnenes liv

I podcasten snakker Harm åpent om hvilke følelser han kjente på da venninnene hans begynte å få barn.

– Jeg sa til dem at «Når dere får barn så kommer dere ikke til å se så mye til meg. Jeg kommer jo til å forsvinne litt ut av livene deres». Da ble de skikkelig lei seg.

Han innrømmer at når venninner begynner å snakke om barn, så kan han begynne å snakke om andre ting. Dette gjør han fordi han blir redd og usikker, og at det blir en slags forsvarsmekanisme.

Hylles av flere

Etter at podcasten ble publisert i går, har det vært mange hyllester til både Fladen og Harm for måten de setter ord på disse følelsene. I sosiale medier har flere lagt ut at de er takknemlig for åpenheten.

En av dem er instagram-kontoen @fertilitetsreisen. Kontoen takket blant annet Ida og Vegard for en varm, vond og ektefølt episode. Videre skrives det at det er mange som er ufrivillig barnløse, og at det takkes for at det med ekte følelser blir satt ord på dette.

Det er ikke bare denne instagramkontoen som hyller episoden. Fladen selv har republisert flere instagramstorier av folk som hyller åpenheten rundt temaet ufrivillig barnløshet.

Kjenner det stikker

Fladen forteller i episoden at hun kjenner seg mye igjen i følelsene Harm sitter med. Som en dame i midten av 30-årene forteller hun at hun føler klokken begynner å tikke, noe som er stressende.

– Jeg kjenner på gleden på andres vegne, men det første som skjer er at det stikker. Når jeg hører folk forlover seg eller blir gravid, så stikker det med en gang. Så blir jeg glad på deres vegne altså, selvom det er litt vondt.

Dette kjenner Harm seg godt igjen i. Både når det gjelder barn, men også det at venninner får seg kjærester og etablerer seg.

Skammer seg

I podcasten forteller også Harm at han har blitt en person han er flau over å være.

– Det at jeg nesten truet venninnene mine med å forlate dem hvis de fikk barn, det er jeg flau over. Det handler jo kun om min egoistiske tankegang, at jeg ikke vil at alle skal ha det jeg ikke kan ha.

Han sier at han unner alle venninnene sine godt, og at han er så glad i venninnen sin sønn blant annet, som han også er fadder til. Likevel blir han lei seg når han er med dem, fordi han blir minnet på egen situasjon.

Klar over alternativene

Harm får ofte høre at han kan jo få barn gjennom adopsjon eller surrogati. Han er tydelig på han ikke dømmer noen som velger å gjøre dette, og at det er den veien han også må gå når han ønsker barn.

– Folk klarer likevel ikke skjønne at jeg faktisk sitter her og er utrolig lei meg for at jeg ikke kan få mitt eget barn, sammen med den personen jeg skal bo med, sier Harm.

Dette skjønner Fladen godt, og de sammenligner det med hvordan kvinner som er ufrivillig barnløse også blir fortalt at de kan adoptere eller ha surrogati. De mener begge at det må være lov å være lei seg over at man ikke selv kan få egne barn, uansett grunner til det.

