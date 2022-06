Dette har du krav på ved flystreik

Forbrukerrådet sier man skal planlegge turen som vanlig, men at man må forberede seg på kanselleringer og lange forsinkelser, dersom det blir streik.

Ved midnatt gikk fristen for meklingen i lønnsoppgjøret i SAS ut, og det ble klart at det utsettes i tre dager.



Likevel er det en risiko for at det ikke blir enighet, og da vil alle pilotene ansatt i flyselskapet gå ut i streik. Det betyr kanselleringer og forsinkelser for reisende.

Thomas Iversen, juridisk seniorrådgiver i Forbrukerrådet, legger særlig vekt på én ting hvis man er redd for at flyvningen skal bli kansellert.

–Det viktigste er å vente med å gjøre noe til du får beskjed om kanselleringen. Ikke avbestill reisen din selv, da får du kun refundert skatter og avgifter for den ubenyttede billetten.

IKKE KANSELLER: Thomas Iversen i Forbrukerrådet understreker at man ikke bør kansellere flyreisen selv. Foto: Halvor Pritzlaff Njerve / Forbrukerrådet

Plikt til å ombooke

Iversen sier at dersom flyvningen din blir kansellert, vil du få muligheten til å ombooke, og få en ny billett snarest mulig, eller eventuelt å få pengene tilbake.

– Hvis reisen din er kansellert og du vil ha pengene tilbake, så er det enkleste å bare ta kontakt med flyselskapet. De fleste har e-skjema du kan bruke for å fremme et refusjonskrav, men da er det viktig å være obs på at du ikke har rett til en ny billett, sier Iversen til TV 2.

Hvis man blir forsinket og ikke rekker neste fly ved mellomlanding, skal flyselskapet sørge for at du kommer deg frem.

– Blir du da forsinket underveis, har flyselskapet plikt til å få deg på en ny flyvning og få deg av gårde, slik at du kommer av gårde minst mulig forsinka, forteller han.

Dersom du ikke får ny billett på samme dag, har du også flere rettigheter.

– Når det er streik tar det ofte litt tid før du kommer deg av gårde. Hvis du må vente til neste dag før du får en ny flyreise, har du rett på gratis hotellovernatting, og eventuelt mat og drikke i ventetiden, avhengig av hvor lang ventetiden er.

PLIKT: Flyselskapene har plikt til å få deg fra A til B på den flyreisen du har bestilt. Foto: Daniel Berg Fosseng / TV 2

Kan få refundert hotellopphold

Dersom kanselleringen eller forsinkelsen fører til tapt tid på for eksempel hotell, kan man også få erstatning.

– Den erstatningen varierer ut ifra hvor lang reisen er i kilometer. Man kan regne ut summen på Forbrukerrådets nettsider. Den erstatningssatsen er ment til å dekke blant annet tapt hotellrom, sier Iversen til TV 2.

Du kan også klage hvis du ikke er fornøyd med behandlingen du har fått.

– Har du klagd til flyselskapet og mener du ikke har fått det du har krav på, kan du klage saken inn til Transportklagenemda. Nemdsbehandling er gratis. Da får flyselskapet en rådgivende uttalelse, der saken som regel blir løst.

FLYKAOS: Skulle det ikke bli enighet i meklingen, vil alle SAS-pilotene bli tatt ut i streik. Foto: Daniel Berg Fosseng / TV 2

Det kan ta flere dager

Iversen forteller at ved en kansellering vil de aller fleste ombooke, slik at man kommer seg på ferie. Men det kan hende man må smøre seg med tålmodighet.

– Det er likevel veldig viktig å være bevisst på at når det er streik, så kan det være vanskelig å få tilgang på flyseter, så det vil ofte gå noen dager før alle som vil, kommer seg av gårde. Det så vi blant annet da SAS-pilotene streiket i 2019, da var det mange som måtte tilbringe både en, to og tre netter på hotell før de kom seg av gårde.