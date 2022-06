Berisha utelukker ikke Viking-retur: – Men det skjer absolutt ikke nå

REIMS: Restauranteieren rekker frem hånden når Valon Berisha (29) kommer inn. De kjenner hverandre godt.

Da egersunderen bodde på hotellet i etasjene over, var han innom nesten hver dag.

Han trekker restauranteierens hånd til seg og gir ham en klem. Så blir han henvist til bordet innerst i kroken.

– Burgeren dere lager her er den beste jeg har spist, sier Berisha, og bestiller en cæsarsalat.

Det er lunsjtid, tross alt. Om fotballkarrieren hans skal bli så lang som han ser for seg, kan han ikke unne seg en saftig burger midt på dagen.

Såpass har han lært etter mange år som utenlandsproff.

– Jeg jobber jo for å kunne holde meg på et høyt nivå i fem-seks år til, sier Berisha.

Drømmer fortsatt

Han har fylt 29 år, fotballkarrieren drar seg mot slutten. Det innser han selv. Likevel har han ingen planer om å trappe ned med det første.

Selv om flere småskader har holdt ham på sidelinjen store deler av sesongen i franske Reims, jobber han utrettelig for å få sine siste fotballdrømmer oppfylt.

Den ene er å spille mesterskap med Kosovo, foreldrenes hjemland, den andre er å spille i Premier League.

Han er sterk i troen på at begge deler er mulig.

– Om jeg klarer å vinne noe med en klubb som Reims, så kommer jeg til å få en overgang til en større klubb, sier han.

AMBISIØS: Valon Berisha er ikke redd for å sette seg hårete mål. Foto: Frode Hoff, TV 2

Utelukker ikke Viking-retur

Men det er lenge siden Stade de Reims har vunnet noe som helst, og Kosovo er fortsatt bare rangert som verdens 107. beste fotballnasjon. Bak land som Madagaskar og Kirgisistan.

Så det er en overhengende fare for at drømmene forblir drømmer.

– Men jeg har lyst til å kunne si til meg selv at jeg klarte det, at jeg klarte å komme til Premier League, sier Berisha, og legger til:

– Etter det er jeg åpen for å gjøre noe gøy. Spille fotball i USA, for eksempel.

– Mange i Stavanger vil ha deg tilbake til Viking. Kan det skje?

– Det kan skje, men det skjer ikke nå. Absolutt ikke nå, sier han.

Vil gjenforenes med lillebror

Først når han er ferdig med å jage sine gjenværende drømmer vil en retur være aktuelt. Men da er det til gjengjeld høyaktuelt.

For selv om han har bodd ti år i utlandet og valgt å representere Kosovo i stedet for Norge, vil Stavanger og Egersund alltid være «hjemme».

GAMLE LAGKAMERATER: Valon og Veton Berisha spilte begge for Viking før de ble utenlandsproffer. Nå er lillebror Veton tilbake i klubben. Foto: Tommy Ellingsen

– Det er alltid kult å dra tilbake, så en overgang til Viking kan skje i løpet av de fem-seks neste årene. Det hadde jo vært kult å avslutte karrieren sammen med Veton (lillebror, som spiller i Viking, journ.anm), sier Berisha.

Planen hans er å flytte hjem på et tidspunkt, uansett.

– Jeg er oppvokst der, familien min er der, livet mitt utenfor fotballen er der. Så tanken er å slå seg til ro der, og forhåpentligvis få en familie og noen barn, sier Berisha, som nå bor alene.

Vil starte fotballakademi

– Vet du hva du vil drive med når fotballkarrieren er over?

– Jeg kommer helt sikkert til å ta en liten pause. Jeg kommer sikkert til å bruke et år på å se verden litt. Fly litt rundt, mens jeg finner ut hva slags liv som tiltrekker meg mest, sier 29-åringen.

VERDENSVANT: Valon Berisha liker å se mest mulig av byene han besøker og bor i. Han går ofte på tur i gatene i Reims. Foto: Frode Hoff / TV 2

Han tror uansett at det kommer til å være «noe med fotball».

– Jeg føler at jeg har så mye å gi. Jeg har mye erfaring, og så er jeg ganske flink til å få folk til å tro på noe. Jeg merker at folk liker å høre på tingene jeg har å si, sier Berisha.

Det fant han ut av under en fotballskole for barn i Kosovo. En opplevelse som ga mersmak.

– Jeg tenker at det kunne vært kult å få til et Valon-akademi for å hjelpe unge talenter i Kosovo, slik at de kanskje kan få en karriere i utlandet. Ikke fordi jeg skal tjene noe på det, men bare for å hjelpe, sier egersunderen, og legger til:

– Jeg har lyst til å gi andre en sjanse. Det er det minste jeg kan gjøre.

