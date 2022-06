Mortensrud-drapet: Siktet løslatt

Mannen som er siktet for medvirkning til drapet på Hamse Hashi Adan ved Mortensrud 7. oktober 2021, ble i går løslatt fra varetektsfengsel etter å ha sittet fengslet siden 22. oktober i fjor.

– Mannen er fortsatt siktet for medvirkning til drapet, men så lenge politiet ikke har fått tak i de to etterlyste brødrene som reiste til Kosovo to dager etter drapet, er det uforholdsmessig å la den varetektsfengslede mannen sitte på ubestemt tid i fengsel, skriver politiet i en pressemelding.

Det er ifølge politiet ikke aktuelt å påtaleavgjøre saken mot den løslatte mannen, uten at de to etterlyste brødrene kan avhøres.

Ber brødrene melde seg

Ifølge pressemeldingen har politiet har dannet seg et bra bilde av hva som skjedde da Hamse Hashi Adan ble skutt og drept i fjor høst.

– Så lenge de etterlyste brødrene fortsatt ikke er pågrepet og avhørt kan vi imidlertid ikke gå mer i detalj rundt hendelsesforløpet.

I pressemeldingen oppfordrer politiet de etterlyste brødrene om å melde seg for politiet. Også publikum er oppfordret til å komme med tips, dersom noen vet hvor de kan befinne seg.

– Sønderknust

Det var 7. oktober i fjor ble Hamse Hashi Adan (20) ble skutt og drept på Mortensrud i Oslo.

Ifølge vitner ble det løsnet flere skudd. Minst ett av disse traff Adan, som ble fraktet til Ullevål sykehus med svært kritiske skader. Dagen etter ble han erklært død.

– De er sønderknust over dette. De har mistet sin 20 år gamle sønn uten at de skjønner at han har gjort noe som skulle tilsi at han kunne bli drept, sa John Christian Elden, som sammen med sin kollega Farid Bouras bisto familien til den avdøde 20-åringen.