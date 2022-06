Dommer oppfordret til gjenopptagelse – nektes forsvarer

I går fortalte TV 2 om «Lars» (64) som i 27 år har sonet en fengselsstraff han aldri skulle hatt – da han er mentalt på nivå med et lite barn.

Både vergen hans, forsvareren og til og med dommeren, som har idømt han straffen, ser at det er feil at Lars soner en forvaringsdom.

Selv om retten ser at dette er feil, og bemerker at det strider mot vanlig rettsfølelse at en person med så lav IQ og funksjonsnivå skal dømmes til forvaring, så har de bestemt at han skal fortsette å sone lovens strengeste straff.

ENMANNSFENGSEL: «Lars» (64) er prøveløslatt til dette enmannsfengselet, etter han for 27 år siden ble dømt for utuktig omgang mot fire små barn. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

Feilaktig dom

I siste rettssak skriver tingrettsdommeren at Lars burde har vært innunder tvungen omsorg og ikke sitte på straff.

Men det finnes ikke hjemmel i loven til å endre dommen. Eneste løsningen er at saken blir gjenopptatt.

I siste dom kom tingrettsdommeren med en klar oppfordring til forsvareren, nemlig å få saken gjenopptatt og omgjort til tvungen omsorg.

Lars sin tidligere forsvarer, som har vært hans forsvarer i veldig mange år, har nylig gått av med pensjon. Dermed ble advokat Gunhild Resen-Fellie bedt om å ta over.

Nektet av retten

Hun tenkte dette var grei skuring og henvendte seg nylig til retten for å be om å bli oppnevnt som forsvarer. Sjokket var derfor stort da retten nektet henne å bli oppnevnt.

UHOLDBART: Advokat Gunhild Resen-Fellie sier at Lars ikke har ressurser til å ta vare på seg selv, langt mindre forsvare seg selv. Foto: Ditlev Eidsmo/ TV 2

– Jeg ble kjempeoverrasket, sier Resen-Fellie.

Rettens grunn til avslaget er at det ikke forelå særskilte grunner, da Lars sin sak ikke skal opp for retten igjen før neste år.

– Dette er en klient som jeg ikke kan ringe to dager før straffesaken og si «Du, nå skal vi i retten igjen. Du var jo der for to år siden.» Denne saken krever en helt annen tilnærming. Forventes det at jeg jobber gratis? Eller skal vergen gjøre det alene?

Uforståelig

Både Resen-Fellie, Lars sin verge og miljøterapeutene, som døgnkontinuerlig passer på den domfelte 64-åringen, ser at de har med å gjøre en mann som har en mental alder på rundt seks år.

– Vi har her med en mann, som er som et barn. Han er anslått til å ha et funksjonsnivå mentalt som en seksåring. Og han har jo absolutt ingen mulighet til å ivareta egne interesser, sier Resen-Fellie.

SOM ET BARN: 64-åringen har IQ på under 50 og en mental alder på rundt seks år. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

Advokaten forteller videre at Lars ikke forstår hvilken situasjon han er i.

– Han har ikke ressurser eller midler til å ta vare på seg selv. Han er helt avhengig av en verge og en forsvarer, sier advokaten.

Faller mellom stoler

Hun er helt enig med tingrettsdommer, Rolf Ytrehus, som behandlet Lars sin siste rettssak – i at 64-åringen sitter på en feilaktig dom.

DILLEMMA: Tingrettsdommer Rolf Ytrehus skrev i dommen «det strider mot vanlig rettsfølelse at en person med tiltaltes IQ og funksjonsnivå skal dømmes til forvaring» Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

– Den ordningen han sitter på nå er uheldig og slitsom for han. Han må tilbake i retten annethvert år og forholde seg til mange nye personer og nye sakkyndige uten at han forstår hvorfor, sier Resen-Fellie.

Advokaten mener det er åpenbart at Lars er en person som faller mellom to stoler, og er klar på hva løsningen bør være.

– Den beste løsningen for han er at han ikke lenger har en straff som reaksjonsform, fordi han er utilregnelig. Men at han isteden blir overført til tvungen omsorg. Men for å få til det må vi ha en gjenopptagelse av saken, og det er ikke mulig uten at han får oppnevnt en forsvarer.

Prøveløslatt på livstid

Lars er en av 18 forvaringsdømte som er på ordningen Statlig finansiert prøveløslatelse, som TV 2 har kartlagt.

Han er en av tre personer på denne statlige ordningen, som har så lav IQ at de etter dagens lovverk ikke kan straffes. Flere mener derfor det er ulovlig at Lars, og de andre med IQ under 60, sitter på nettopp forvaring.

Vi har stilt førstestatsadvokat Katharina Rise ved Riksadvokaten spørsmål om denne ordningen er lovlig.

LOVLIG? Førstestatsadvokat Katharina Rise hos Riksadvokaten mener det lovmessige i ordningen bør vurderes. Foto: Olav T. Hustad Wold / TV 2

– Det er slik at forvaring er en straff som er ubestemt og kan være livslang, i de tilfellene hvor domstolen finner at vilkårene er oppfylt hver gang de vurderer spørsmålet, sier Rise.

– Men er det innenfor loven å prøveløslate mennesker på livstid?

– I og med at man kan forlenge forvaring inntil fem år, i teorien ubegrenset antall ganger, så kan man også prøveløslates på vilkår om institusjonsopphold, for det tilfellet det foreligger særlige grunner.

– Men kan man gjøre det i 27 år, for eksempel?

– Det er ikke satt noen tidsbegrensning på forvaring som reaksjonsform, sier førstestatsadvokaten.

Full gjennomgang

Allerede i 2001 ba Stortinget om at ordningen for prøveløslatelser måtte evalueres. Men dette skjedde aldri.

Etter at TV 2 den siste tiden har avdekket at flere trolig har sittet ulovlig på denne ordningen, har Kriminalomsorgsdirektoratet varslet at de vil ha en full gjennomgang – og ber Justis- og beredskapsdepartementet ta grep.

Når ordningen skal evalueres ønsker også Riksadvokaten å bistå.

– Riksadvokaten har registrert er at kriminalomsorgen ønsker at denne ordningen skal evalueres. Og da ønsker vi også å bistå inn i det arbeidet ved behov, sier førstestatsadvokat Rise.

VIL BISTÅ: Førstestatsadvokat Katharina Rise sier at Riksadvokaten ønsker å bistå i en evaluering av regelverket rundt ordningen Statlig finansiert prøveløslatelse. Foto: Olav T. Hustad Wold / TV 2

Hun mener at riksadvokaten da kan bidra med vurdering og evaluering av regelverk og selvfølgelig av de dommer som er avsagt om dette temaet.

– Kan denne ordningen være ulovlig?

– Enn så lenge så har vårt regelverk, når det gjelder forvaring, ikke blitt ansett å være i strid med verken grunnlov eller annet regelverk. Så lenge som forvaringsreglene er utformet slik de er i dag og ikke har blitt underkjent. Så er det etter min vurdering innenfor lovens system.

Hun mener at slik regelverket er i Norge i dag så er det også innenfor å forlenge forvaringsdommer. Men:

– Det vil være helt naturlig, tenker jeg, at man vurderer det lovmessige. Både det grunnlovsmessige og øvrige regelverk knyttet opp mot den tematikken.