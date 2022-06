Kylie Minogue om oppgjøret mot Jenner: – Det måtte gjøres

I 2015 ble det kjent at Kylie Jenner (24) søkte om patent på fornavnet, til bruk for reklametjenester. Det samme året lanserte Jenner sine første leppeprodukter som tok bransjen med storm og raskt ble utsolgt.

Dette fikk popartisten Kylie Minogue (54) til å reagere, og i 2016 sendte hun inn en protest hvor hun ønsket å blokkere Jenners patentsøknad.

Minouge hadde fra før av patent på «Kylie» i ulike variasjoner og til diverse formål, blant annet til en rekke kosmetikkprodukter.

Beskrev Jenner som uviktig

Hennes advokater argumenterte med at Jenners produkter ville forvirre kunder og kunne føre til skade for artistens virksomheter.

I protesten ble den unge influenseren omtalt som «en hjemmeskolert avgangselev» og «en sekundær TV-personlighet».

Minogue adresserte senere formuleringene i et intervju med Rolling Stone, hvor hun klargjorde at det ikke var hennes ord, men advokatenes, noe hun håpte at folk forsto.

I 2017 skrev flere medier at Jenner tapte og fikk ikke patent på «Kylie». Amerikanske People meldte at hun likevel skulle ha planer om å anke saken.

Letter på sløret

I et nytt intervju med TV-profil Andy Cohen, letter Minogue på sløret om hva som skjedde.

– Det var bare business, åpenbart, sier hun smilende, og fortsetter:

– Da jeg fikk navnet Kylie... jeg tror jeg har møtt én person som er eldre enn meg, og som heter Kylie, så det er ganske uvanlig.

I protesten mot Jenners patentsøknad skrev Minogues advokater en rekke meritter artisten hadde oppnådd: «Internasjonalt anerkjent artist, menneskerettsforkjemper og brystkreftaktivist...kjent over hele verden som Kylie»

– Jeg har brukt hele livet på å beskytte og bygge opp et varemerke. så det var bare noe som måtte gjøres, sa Minogue på talkshowet, og la til:

– Men la meg også si, vi kom til enighet.

Minogue fikk så spørsmål fra Cohen om hun måtte ta direkte kontakt med Jenners mor, Kris Jenner, noe hun avviste, men svarte:

– Jeg vil gjerne møte dem.

I 2017 fikk altså Kylie Jenner avslag fra patentkontoret i USA. Til tross for dette har influenseren fått valuta for navnet, som brukes i all kosmetikk hun nå selger via nettsiden kyliecosmetics og en rekke sminkebutikker verden rundt.