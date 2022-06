Ordfører: Gjerningsmannen i Berlin er psykisk syk

Berlin-ordfører Franziska Giffey beskriver mannen som en mentalt svekket person, ifølge den lokale kringkasteren rbb24 info radio.

Han kjørte på mennesker med vilje, ifølge Giffey.

En lærer omkom i hendelsen i den tyske hovedstaden onsdag. En rekke mennesker, blant dem 14 skoleelever, ble skadd. Tiendeklassen fra Hesse var på skoletur til Berlin.

Politiet har opplyst at føreren av bilen var en 29 år gammel mann med bakgrunn fra Armenia. Etter hendelsen løp han fra stedet, men ble stanset av folk på gaten og senere pågrepet av politiet.

Giffey sier at mannen som kjørte bilen, ga forvirrende forklaringer til politiet. Ifølge tyske medier ble det funnet et brev i bilen der mannen tilsto ugjerningen. Berlins delstatspolitiker Iris Spranger sier imidlertid at det ikke er snakk om et reelt tilståelsesbrev.

Det ble funnet dokumenter med kritiske uttalelser om Tyrkia i bilen, ifølge Spranger. Politiet bekrefter at disse dokumentene skal etterforskes. Det skal også etterforskes om andre faktorer kan ha spilt en rolle i hendelsen, sier ordfører Giffey til rbb24 info radio.