Fotballryktene: – Núñez har fortalt Klopp at han vraker Manchester United

The Sun skriver at Benfica-spiss Darwin Núñez allerede har fortalt Jürgen Klopp at han vil vrake Manchester United da han foretrekker en overgang til Liverpool. Journalisten Fabrizio Romano skriver at Merseyside-klubben forbereder et bud på den uruguayanske spissen.

Se Núñez' drømmemål på Anfield

Manchester United har kommet med et offisielt bud på Frenkie de Jong. Det skriver Marca. De røde djevlene skal ha bydd 600 millioner kroner, der 200 millioner kan komme i tillegg skulle Barcelona-spilleren oppfylle visse krav på Old Trafford.

The Telegraph skriver at Manchester City vil prøve seg på Leeds-profil Kalvin Phillips. I tillegg nærmer Burnley-stopper James Tarkowski seg Everton.

Phillips halter rundt på banen

Newcastle nærmer seg signeringen av Lille-stopper Sven Botman. Det skriver The Telegraph.

Tottenham er interessert i å hente Villarreal-stopper Pau Torres. De ønsker å sende Giovanni Lo Celso, i tillegg til 200 millioner kroner, for å sikre seg den spanske landslagsspillerens tjenester. Det skriver Daily Mail.

Samme avis skriver at Romelu Lukaku ønsker en retur til Inter, men at en overgang til sommeren kan bli vanskelig. Chelsea skal være villig til å la den belgiske spissen returnere til Serie A-klubben på lån, men da for en sum på 200 millioner kroner, en sum Inter ikke ønsker å betale.

Borussia Dortmund-stopper Manuel Akanji har blidt tilbudt til Arsenal, skriver The Sun. Manchester United skal også være interessert i den sveitsiske stopperen. Akanji er verdsatt til omkring 250 millioner kroner.

Real Madrid-spiller Marco Asensio sier at en overgang er mulig i sommer, skriver Goal. Los Blancos skal ønske å fornye vingens kontrakt. Asensio har vært ryktet til Manchester United.