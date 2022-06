Tror Haaland-fokuset har gjort ham bedre: – Synes helt ærlig at det er deilig

Martin Ødegaard trives med at Erling Braut Haaland er blitt nordmannen alle snakker om. Da stjerneduoen skulle på butikken nylig, ble det kaos.

Han ble stjerne nærmest over natten. 15 år gammel lå storklubbene over hele Europa langflate etter Martin Ødegaard.

16 år gammel signerte Ødegaard for den spanske storklubben Real Madrid, og i en årrekke var «Martin (15)» norsk fotballs gullkalv. Interessen var enorm for supertalentet fra Drammen.

Men nå er det liten tvil om at en okse fra Jæren har blitt norsk fotballs nye superstjerne. Erling Braut Haaland er mannen de fleste snakker om.

Og det rollebyttet synes Martin Ødegaard rett og slett er befriende.

– Helt ærlig, så synes jeg det er deilig. Som du sier, var det veldig mye oppmerksomhet i starten og i veldig ung alder. Så for min del er det deilig at han kommer og tar unna det meste nå, sier Ødegaard til TV 2.

HYLLES: Martin Ødegaard hylles for rollen han har tatt både på og utenfor banen som norsk landslagskaptein. Foto: VEGARD GRØTT

Dessuten mener han det ikke bare er på banen at Haaland-fokuset bidrar i positiv retning.

– Motstanderne våre tar også veldig hensyn til han. Det gjør at vi andre får mer plass, så det tenker jeg bare er positivt, sier Ødegaard.

Butikk-besøk endte i kaos

Selv om Martin Ødegaard bare er blitt 23 år gammel, er det liten tvil om at han har vært gjennom et trøkk og en oppmerksomhet få andre nordmenn har vært i nærheten av. I alle fall i så ung alder.

– Martin har allerede i en alder av 23 år en utrolig lang karriere bak seg i tøffe miljøer. Han har en erfaring som ingen andre har i dette landet her. Den viten han har fått ut av disse erfaringene, strør han godt rundt seg, skryter landslagssjef Ståle Solbakken.

Martin Ødegaard bekrefter at han og Erling Braut Haaland har pratet om den enorme oppmerksomheten – men først og fremst siden de jo snakker om alt mulig.

– Hva som står i media og sånt bryr ikke Erling seg så mye om. Det takler han helt fint. Så stor kudos til han, mener Martin Ødegaard.

Men han legger ikke skjul på at én ting gjerne kunne vært litt enklere. Her om dagen skulle blant annet han og Erling Braut Haaland innom et kjøpesenter.

Det var enklere sagt enn gjort.

– Det er klart det er litt irriterende når vi skulle inn på senteret i går og kjøpe en liten ting, og så er det nesten ikke mulig å gå dit lenger. Det er klart at akkurat den biten er litt irriterende, men det går nok bra det også, sier Ødegaard.

I løpet av den siste tiden har TV 2 fått klare oppfordringer om ikke å omtale hvor landslaget bor – rett og slett fordi det bidrar til ekstra trafikk til landslagshotellet.

Selv bor Ødegaard normalt sett i storbyen London. Der er det enklere å ferdes rundt enn i Norge.

– For meg har egentlig ikke det vært noe problem noe steder. Men i London er det jo mye turister, så jeg får nok gå ganske i fred på de riktige stedene. Jeg trives utrolig godt. Jeg føler meg som hjemme, sier Ødegaard.

Hylles av landslagssjefen

I kveld er det landslagets hjem som gjelder. Kaptein Martin Ødegaard er den eneste i landslagets tropp som har startet samtlige kamper under Ståle Solbakken, og Arsenal-spilleren starter nok i dag også.

– Dette er det klart beste landslaget jeg har vært med på. Det vi gjør nå, og den tryggheten laget har skapt, er det stor forskjell på fra tidligere, sier Martin Ødegaard som selv debuterte på landslaget som 15-åring i 2014.

Gjennom den forrige VM-kvalifiseringen fikk Ødegaard tidvis kritikk for sine prestasjoner på landslaget. Den kritikken har nå stilnet – uten at Ståle Solbakken tror det betyr noe som helst.

– Ingenting! For den kritikken var «speilblank». Det er bare å se på tallene fra forrige kvalifisering, da Martin ble spurt om det ene og det andre fra dere: Han var en av de som skapte absolutt flest sjanser for sine medspillere, sier Solbakken.

Han sier hele landslaget er utrolig fornøyd med Martin Ødegaard.

– Han er stille, rolig og reflektert, men utrolig respektert fordi han har så mye å komme med. Han kommer med kloke ord både fotballtaktisk og som menneske, skryter Solbakken.

Selv virker Martin Ødegaard nærmest å le litt av det hele. Han vet at fotballens verden er ganske svart-hvit.

– Etter to seiere nå er det vel ikke mange som klager, men sånn er jo fotballen. Jeg føler ikke at jeg har spilt to fantastiske kamper nå, men jeg vet selv når jeg spiller bra eller dårlig og det er det jeg må forholde meg til, sier Martin Ødegaard.