Militærfly skal ha styrtet i California

Et fly fra det amerikanske flyvåpenet har ifølge lokale medier styrtet nær Glamis, rundt 370 kilometer sør for Los Angeles i California.

Imperial County Sheriff's Office opplyser ifølge KYMA at et militærfly har styrtet nær Glamis, et stykke øst for San Diego og sørøst for Los Angeles.

Ifølge TV-stasjonen kan ulykken ha skjedd ved State Route 78 og Coachella Canal Road.

Fox News journalist Lucas Tomlinson tweeter at marinen bekrefter at flyet av typen MV-22B Osprey har styrtet. Det opplyses ikke om noen har overlevd styrten.

Det ble først spekulert om det var radioaktiv materiale ombord. Det avkrefter marinen, ifølge Tomlinson.

Det skal ifølge ubekreftede meldinger ha vært fem personer om bord i flyet.

Ifølge en lokal journalist opplyser politiet at de antar alle de fem som var om bord har mistet livet.

Årsaken til ulykken er ikke kjent.

Saken oppdateres.