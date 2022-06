Trump-familien sier ja til å vitne

Donald Trump og to av hans barn har gått med på å svare på Riksadvokatens spørsmål i etterforskningen av Trump Organization, melder Reuters.

En ankedomstol i New York avslo Trump-familiens begjæring om å få slippe å svare på spørsmålene.

Trump Organization er mistenkt for økonomisk bedrageri, ved å overdrive verdien av eiendommene deres for å få gunstige banklån eller å oppgi for lav verdi i forbindelse med skattebetalinger.

Ifølge Reuters skal Donald Trump, Donald Trump junior og Ivanka Trump begynne å avgi sine vitnemål fra 15. juli.

Rikadvokat Letitia James mener å ha bevis for at det er begått bedrageri, skriver Reuters.