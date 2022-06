Norge vekker oppsikt hos Atlético-stjernen: – Utrolig

En av verdens beste i sin posisjon, Jan Oblak (29), skal for første gang møte det han mener kanskje er verdens verste spiller å møte for en keeper.

Se Norge-Slovenia på TV 2 og TV 2 Play fra klokken 20.00.



Det er bare under fire år siden Norge møtte Slovenia sist: 26. november 2018 endte det 1-1 under Nations League-oppgjøret i Ljubljana.

Likevel er det smått sjokkerende å ta en titt på den norske startoppstillingen som ble valgt av Lars Lagerbäck:

Rune Almenning Jarstein – Omar Elabdellaoui, Sigurd Rosted, Håvard Nordtveit, Haitam Aleesami – Mohamed Elyounoussi, Stefan Johansen, Ole Kristian Selnæs, Markus Henriksen – Tarik Elyounoussi, Ola Kamara.

Kun én spiller har holdt ut: «Moi» er fortsatt fast i den norske startoppstillingen.

Av de resterende ti som startet mot Slovenia, er det kun Jarstein som har blitt tatt ut av Solbakken, men det var tilbake i mars i fjor.

Ni av de elleve spillerne har aldri vært med på en landslagssamling under Solbakken.

Mens det i 2018 var innbytter Bjørn Maars Johnsen som måtte til for å redde ett norsk poeng, er det nå Erling Braut Haaland som bøtter inn målene for Norge.

– Utviklingen til det norske laget er forbausende, sier Slovenia- og Atlético Madrid-stjernen Jan Oblak til TV 2.

Om Haaland: – En av de verste

Han har i flere år vært anerkjent som en av verdens aller beste keepere. Akkurat i 2018 tok han en pause fra landslaget for å få tid til å lege en skade i armen, men han har fått med seg hvor mye som har skjedd i norsk fotball siden den gang.

– Det norske laget har blitt fantastisk. De har masse potensial. De har mange veldig gode spillere. Unge spillere, men allerede på toppnivå og i toppklubber, sier Oblak og fortsetter:

– Det er utrolig hvordan Norge har vokst på så kort tid. Jeg mener hele Norge kan være stolt av det. Det er ikke lett å bygge et så bra lag som de har nå.

Den største stjerneduellen på Ullevaal stadion torsdag kveld blir den mellom Oblak og Erling Braut Haaland.

De to profilene kommer riktignok fra vidt forskjellige opplevelser: Oblak slapp inn fire mål i tapet mot Serbia søndag, mens Haaland scoret to mot Sverige.

– Er han den verste spilleren i verden du kan møte som keeper akkurat nå?

– Sannsynligvis, sannsynligvis! Han er en av de verste, sier Oblak.

– Han er en ekstremt god spiss. Han har vist det de siste årene. Han er fortsatt ung, men han er utrolig og scorer mange mål. Vi ser alle at han er ufattelig bra. Forhåpentligvis klarer vi å forsvare oss godt og ikke gi ham for mye plass, sier Atlético-stjernen.

– Vi møtes nok i Champions League

Haaland var lenge koblet sterkt til Oblaks erkerivaler i Real Madrid, men valget falt til slutt på Manchester City, der han trolig blir presentert som ny stjernespiss i løpet av de neste ukene.

– Er du glad for at han ikke kom til Real Madrid?

– Ja, jeg vet ikke. Jeg har alltid sagt at jeg liker å spille mot de beste spillerne. Han er i ferd med å bli en av de beste. Han kommer ikke til å spille mot meg i den spanske ligaen, men vi møtes nok i Champions League. Jeg ønsker ham alt det beste i England. Han kommer til å få en stor karriere, sier Oblak.

Det blir Haalands første møte med Oblak, men flere av de norske spillerne vet allerede hvordan man scorer på stjernekeeperen.

Martin Ødegaard scoret mot Oblak og Atlético Madrid i september 2019, da han herjet for Real Sociedad i den spanske ligaen.

Denne sesongen har Alexander Sørloth scoret i to ulike kamper mot Oblak – også han for Real Sociedad mot Atlético Madrid.

– Han gjorde en veldig god sesong i Real Sociedad. Ødegaard også før det. Norge er ikke bare Haaland. Det er mange, mange spillere. Flere enn de tre også. Norge kan være stolte over å ha slike spillere, og at de bygger et storlag for fremtiden, sier Oblak.